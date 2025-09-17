「日経225オプション」10月限コール手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 68( 68)
BNPパリバ証券 54( 54)
SBI証券 19( 11)
JPモルガン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
シティグループ証券 11( 11)
マネックス証券 2( 2)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 25( 5)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 124( 124)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
BNPパリバ証券 22( 22)
楽天証券 21( 21)
SBI証券 28( 18)
JPモルガン証券 18( 18)
みずほ証券 15( 15)
松井証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
SBI証券 19( 13)
JPモルガン証券 13( 13)
BNPパリバ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 200( 200)
楽天証券 39( 39)
モルガンMUFG証券 35( 35)
SBI証券 42( 34)
東海東京証券 25( 25)
JPモルガン証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
松井証券 13( 13)
BNPパリバ証券 8( 8)
シティグループ証券 7( 7)
マネックス証券 5( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
みずほ証券 201( 1)
◯4万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
