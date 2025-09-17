これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。



◆18日(木)の天気

各地とも断続的に雨が降るでしょう。とくに、夕方にかけてはカミナリを伴って激しい雨の降るところがありそうです。【警報級の大雨】になる可能性もあるため、土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒が必要です。



◆18日(木)の気温

最低気温は23℃前後で、17日(水)朝よりやや低くなるところが多いでしょう。

最高気温は25～28℃の予想です。17日(水)と比べて5℃前後低く、日中の暑さは多少和らぐ見込みです。



◆18日(木)の風と波

下越と佐渡で、次第に北風がやや強く吹くでしょう。

波の高さは、上越と佐渡でのち2m50cm、中越と下越ではじめ2mの予想です。



◆18日(木)の熱中症情報

雨の影響で湿度が高く、ムシムシした体感になるでしょう。エアコンを使うなどして、涼しい環境でお過ごしください。



◆週間予報

19日(金)は広く日差しが届くでしょう。

一方、土日は雨で、降り方が強まるところもありそうです。



22日(月)以降は晴れ間の出るところが多くなるでしょう。厳しい暑さからは解放されて、日中でも過ごしやすい気温になりそうです。