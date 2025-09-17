新しい学校のリーダーズ結成10周年記念ライブのスペシャルエディションが、10月2日にWOWOWで放送・配信される。

◆新しい学校のリーダーズ 画像

結成記念日の7月19日に行なわれた千葉・幕張メッセ国際展示場公演の模様は、WOWOWで生中継にてお届けしたが、10月にはそのスペシャルエディションとして、新しい要素を追加した特別番組をお届けする。

その新しい要素の一つが、メンバーたちが記念ライブを振り返って、今の気持ちを語るインタビュー。収録は、東京・丸の内KITTEの2、3階にあるJPタワー学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」で行なわれ、撮り下ろし写真も公開。10周年という大きな区切りを迎え、これまでの軌跡やこれからの展望を語っていく彼女たちの想いと、白熱のライブの模様を織り交ぜながら構成する。そしてライブの映像もブラッシュアップし、音声も映像もハイクオリティー化したものをお届け、生中継とは違った見どころが楽しめるという。

写真◎hiroyabrian（ライブ写真）／YOSHIHITO KOBA（インタビュー撮り下ろし写真）

◾️新しい学校のリーダーズ 結成10周年記念 WOWOW特集 「新しい学校のリーダーズ 宣誓 〜個性や自由ではみ出し10年〜 Special Edition」

10月2日（木）午後9：00〜

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

収録場所：千葉幕張メッセ国際展示場9〜11ホール

番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/leaders/

