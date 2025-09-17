タレントの菊地亜美さんが、俳優の北川景子さんとの2ショットを投稿。「芸能界では先輩ですが、プライベートで仲良くさせていただいてる北川景子さんとのランチにて」と紹介しました。



【写真を見る】【 菊地亜美 】北川景子とランチで2ショット「出産がきっかけで出会えた大切なお友達」「私のインスタ初登場」





菊池さんは「5年前、長女を出産してまだ3ヶ月の頃」「同じ時期に出産された景子さんと収録が一緒になり、たくさん育児の話をさせてもらった」と、心細い時期に出会って「本当に心強くて嬉しかった」と振り返っています。









現在では「定期的に会ったり連絡を取るようになって、景子さんが飾らずオープンに話してくれるからこそ、私もなんでも話せる存在に」と、信頼を深め合っている様子。両方とも2人の子どもの母親となっていて「出産がきっかけで出会えた、大切なお友達です」と語っています。







菊池さんは「三枚目は、数年前の子供用マスクがぶかぶかな景子さん」「私のインスタ初登場な景子さんでした笑」と、北川さんへの親しみを率直に明かしていて、フォロワーからは「美しいお二人」「大好きな2人です」「同じく二児ママで同時期に出産しているので、勝手にお仲間と思って日々子育ても仕事も頑張ってます」など、憧れや親近感に溢れた声が集まっています。

