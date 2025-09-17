◇MLB フィリーズ 9-6 ドジャース(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ナ・リーグ西地区首位のドジャースは大谷翔平選手が投打二刀流で出場し、投手として5回ノーヒット投球、打者としては50号本塁打を放つなど大活躍を見せました。しかしチームは大谷選手が降板した6回以降にリリーフ陣が捕まり、大量9失点。フィリーズに2連敗を喫し、シーズン残り11試合で2位パドレスとゲーム差「2」の接戦となっています。

試合の分岐点となったのは、ノーヒットノーラン継続中の大谷選手を降板させた直後の6回。2番手のジャスティン・ロブレスキ投手が1アウトから4連打を浴び2点を失うと、ランナー2、3塁でブランドン・マーシュ選手に逆転被弾。4点のリードを一気にひっくり返されました。さらに3番手のエドガルド・エンリケス投手もマックス・ケプラー選手にソロ本塁打を打たれ、この回だけで6点を失いました。8回に大谷選手の50号アーチなどから一時同点に追いつくも、9回に再度勝ち越され終戦。リリーフ陣がリードを守り切れず、地区優勝へ向けて痛い連敗となりました。

試合後、ロバーツ監督は大谷選手について「素晴らしいピッチングをするだろうと思っていたが、その通りだった。ストレートの制球も素晴らしかった。スイーパーも良かった。彼ら(フィリーズ打線)はまともなスイングができなかった。支配していたよ」と称賛の言葉を口にします。

そのうえで、ノーヒットノーランの投球を見せていた5回終了後に降板させたことには「今夜の(5回までの)起用はすでに決めていたんだ。効率的な5イニングなら話は違ったが、今夜はハードな5回だった。もし何かあれば、私が方針を変えた責任になるし、我々は今年ずっとそうしてこなかった。だから今日も変えなかったし、役割通りにブルペンに任せた」と、試合前から決めていたことと説明。そして、「彼はあまりに重要だから。『2人分の選手』で、もし無理をさせて何かあれば2人を同時に失うことになる」と、“投打二刀流”を実現させている大谷選手だからこその決断だったことを明かしました。

レギュラーシーズンも残り11試合となり、注目されるのはポストシーズンでの“投手・大谷”の起用法。この日の試合では5回終了後にロバーツ監督が声をかけた際に、大谷選手は6回以降の続投も「大丈夫」と発言。意欲を見せていたといいます。

ともなればポストシーズンで期待されるのは、6イニング以上の先発登板。しかしロバーツ監督は大谷選手の発言について「理解できる。ポストシーズンならなおさらだ」と寄り添いつつ、「ただ選手たちは常に『自分はできる』と思うもの。ショウヘイはトミー・ジョン手術から復帰して1年目で、我々は慎重に管理してきた。その結果、今日この場所にいる。結果だけを見れば『もっと投げさせられたかもしれない』と言えるかもしれないが、我々は慎重にやってきたから今がある」とコメント。「議論をしながら決めることになる。そしてポストシーズンはまた別の議論だ」と、今まで通り状態を見ながらの投手起用になる旨を語りました。

さらにロバーツ監督は「彼に関しては来年まで、すべて健康面で判断することになる」と発言。来季の投打二刀流に向けても、慎重な姿勢を見せました。