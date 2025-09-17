9月中旬になっても夏のような暑さが続いています。17日も金沢市では最高気温が33度を超え、真夏日の日数が過去最多となりました。

大河内 陽太 アナウンサー：

「午後1時の金沢市内です。強い日差しが照り付けています。時折、強い風が吹くんですが、それでも汗ばむような暑さです」



17日の石川県内は高気圧に覆われ、金沢の最高気温は33.4度まで上がりました。

ことし、金沢が30度以上の真夏日となるのは86日目。





真夏日の最多日数を、2年ぶりに更新しました。9月に入っても続く真夏日。一方で、この続く暑さを歓迎する人も…大河内 陽太 アナウンサー：「濃厚で冷たくて、暑い夏にぴったりですよ。おいしい」

ボリュームのあるイチゴのかき氷が、人気のこちらの専門店。



この氷の塊一つで、7人前のかき氷が作れるそうですが…



かき氷専門店イエティ・出村 直美 店長：

「この間の3連休の時は、ここ(冷凍庫)が全部空になったので、6本くらいかな。(Q. 9月にしては多い？) 多いです。(例年の9月は)だんだん気温が下がっていって、かき氷じゃなくてどうしようっていう感じなんですけれど、ことしは全然、夏と一緒で、かき氷ばっかりで、うれしい誤算ですかね」

家電量販店では、夏の商戦が続いています。



ことし金沢で初めて真夏日となったのは5月17日。



こちらの店では、春先からエアコン需要が始まり、4月から6月の売り上げは、前年の約1割増しになったということです。

そしてこの日も、エアコンを買いにくる人の姿が…



買い物客：

「即決して今、買うことに決めました。24時間、家に犬がいるので、ずっとエアコンを使っているので、壊れてしまう前にっていうのがあって」



夏の売上が、前の年の4割増しだったというハンディファンも、今月に入ってもまだ、売れているといいます。

エディオン金沢本店季節家電担当・南部 冴羽 さん：

「ついでに買うというお客さんがとても増えていまして、イベント、百万石まつりとかの前には、本当にお客さん、めちゃくちゃ買いに来られましたので、よかったと思います」



18日は前線が北陸地方を通過し、石川県内は大雨となるところがある見込みです。

18日夕方6時までの24時間に降る雨量は、多い所で加賀100ミリ、能登で120ミリの予想。



気象台では、18日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒を呼びかけています。