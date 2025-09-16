SNS時代の恋愛ルール。彼氏の気持ちが離れる「今どきNG行動」
LINEの既読スルーやSNSの投稿ひとつで、不安になったりイラっとしたり…。スマホの普及によって恋愛のスタイルは大きく変わり、相手のちょっとした行動に敏感になりやすい時代です。そのため、気づかないうちに彼の気持ちを冷ましてしまうことも。そこで今回は、彼氏の気持ちが離れる「今どきNG行動」を紹介します。
既読・未読にこだわりすぎる
「既読なのに返信がない」「未読のまま放置されてる」などにいちいち神経質になりすぎると、彼は息苦しさを感じてしまいます。連絡の早さは愛情の深さを測るものではありません。むしろ“安心して自由にやり取りできる関係”の方が、恋愛は長続きするものです。
SNSでの詮索が止まらない
彼のストーリーズや「いいね」の相手を細かくチェックしていませんか？過度な詮索は「信用されていない」と彼を疲れさせます。SNSは誰でも開かれた場だからこそ、すべてを恋愛と結びつけるのは危険。気になるなら直接コミュニケーションで解消する方が健全です。
デート中にスマホ優先の態度
せっかく会っているのに、会話よりスマホを触る時間が長いと「大事にされてない」と男性に感じられてしまいます。特に、食事中にSNS投稿を優先したり、会話の最中に通知を気にするのは逆効果。目の前にいる男性に集中する姿勢が、恋愛の信頼を深めます。
恋愛がデジタルと切り離せなくなった今だからこそ、相手に“安心感”を与えることがより大切に。リアルなコミュニケーションを大事にすることで、彼との心地よい関係をキープしていきましょうね。
