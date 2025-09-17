金子みゆが、メジャーデビュー後3作目となるシングル「モバイルバッテリー」を10月1日にデジタルリリースすることを発表した。

本作も金子みゆ自身が共作で作詞に参加しており、強がりな女の子が失恋の寂しさと戦いながらも、明日への一歩を明るく踏み出せるような軽快な楽曲に仕上がっているという。

また、作曲・編曲を、アメリカの音楽大学で出会った仲間を中心に結成された、日本人4人による次世代型音楽プロデュースチーム・VIDA Hollywoodが担当。TikTokでも注目される彼らの、洗練されつつ耳にのこるサウンドの個性が存分に発揮された一曲となった。金子みゆの楽曲史上初となるRAPパートでは、表題となる「モバイルバッテリー」という言葉を使った一言を、可愛らしく歌い上げるシーンもあり、そちらにもぜひ注目していただきたい。

そして、金子本人が赤いネイルを煌めかせながらモバイルバッテリーを握りしめるジャケット写真も公開された。Y2Kのテイストが感じられるレトロでキュートな一枚となっている。本日より、Apple Music・SpotifyでPre-add / Pre-saveを開始。写真とお揃いのステッカーがもらえる楽曲シェアキャンペーンやMVの作成も予定されているとのことなので、SNSにて続報をぜひチェックしてもらいたい。

さらに、9月25日20時から初の冠ラジオ番組となる「金子みゆ の INPUT30」が音声配信プラットフォーム「AuDee」にてスタート。最新情報にマニアックな話題まで、金子みゆ自身が“知りたい”の気持ちを大切に、リスナーと一緒に勉強（インプット）していく。記念すべき初回は映像付き生配信でお届けする予定だ。また、番組内にて新曲「モバイルバッテリー」が初オンエアされる。お便りも募集しているので、公式SNSからぜひ送ってほしい。

◾️デジタルシングル「モバイルバッテリー」 2025年10月1日（水）配信リリース

▼Preadd／Presaveリンク

https://KanekoMiyu.lnk.to/mobilebattery_pre 作詞 : ⾦⼦みゆ、北野りお、VIDA Hollywood

作曲 : VIDA Hollywood

編曲 : VIDA Hollywood

◾️「金子みゆ の INPUT30」番組概要 ・番組内容：インフルエンサー、歌手、女優としても活躍する金子みゆが、初めて自分のラジオに挑戦！ラジオっていったい何をすればいいの？？といった基本から、最新情報にマニアックな話題まで金子みゆ自身が“知りたい”の気持ちを大切に、まだまだ知らないさまざまなことを、リスナーのみなさんといっしょに勉強(インプット)していく番組。

・パーソナリティ：金子みゆ

・配信日時：毎週木曜日20時に最新回を配信（初回配信は9月25日（木））

・番組サイト： https://audee.jp/program/show/300011784

・メッセージフォーム：https://form.audee.jp/input30/message

・番組ハッシュタグ：#みゆ30

・番組メンバーシップサイト： https://kanekomiyu-input30.bitfan.id/

※「番組メンバーシップ」にご登録いただくと、番組全編やアーカイブが視聴可能となります。