「次はいつ会える？」は本命サイン！別れ際に出る男性の“本気度”
デートや飲み会の帰り際、「またね」ではなく「次はいつ会える？」と聞かれたことはありませんか？ 実はこの一言、本命女性にだけ向けられる“真剣な気持ち”のサインなんです。そこで今回は、そんな別れ際に出る男性の“本気度”について解説します。
別れ際に「次」を意識する時点で本気度MAX
「また会いたい」と素直に伝えるのは、あなたとの時間を心から楽しんでいる証拠。特に別れ際に次を意識させようとするのは、遊びではなく本気で関係を深めたい気持ちの現れです。本命サインの典型と言えます。
あなたの予定を誰よりも先に確保したい
好意が強いほど「他の予定に取られたくない」という心理が働きます。だからこそ、次の約束を早めに確保したくなるんです。スケジュールの優先順位が高い＝あなたを特別視している証拠でしょう。
あなたに安心感を抱いているから自然に誘える
「次はいつ会える？」は、気軽に言っているように見えて実は勇気がいる言葉。本気じゃない相手にはなかなか言えないものです。それを自然に口にして誘ってくるのは、信頼と安心感があるからこそ。きっと「彼女と両想いかも」と期待感が高まっているのでしょう。
「次はいつ会える？」は社交辞令ではなく、男性の真剣度が表れる言葉。別れ際のちょっとした一言を意識してみると、彼の本命度がより鮮明に見えてきますよ。
