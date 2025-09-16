信用に値しません。彼氏にするには「要注意な男性」の特徴

男性との交際が始まってから「選択が間違いだった…」と気づくことってあるはず。

そうならないためにも、信用に値しない男性をしっかり見極めることが大事。

そこで今回は、彼氏にするには「要注意な男性」の特徴を紹介します。

口が達者で嘘がうまい


口が達者で嘘がうまい男性は、彼氏にするには要注意です。

会話力が高い点は魅力と言えますが、嘘がうまいということは、常に彼女のことを言いくるめようとする可能性が高いということ。

そういう男性と一緒にいても、嘘と真実とを見極めることが困難なため、なかなか信頼関係を結べないでしょう。

トラブルが起きるとすぐに謝ってくる


男性との間にちょっとした言い争いやトラブルが起きた時、すぐに謝ってくる男性も要注意人物。

一見すると自分の非を認めているような感じでも、物事を深く考えていなかったり、心から反省しなかったりする可能性があります。

そういう男性にとって謝るのはその場しのぎの行動なので、同じようなことで言い争いやトラブルが繰り返し起こるでしょう。

会話内容を全然覚えていない


過去に会話した内容を全然覚えていない男性も要注意人物でしょう。

そういう男性は人の話を聞き流す傾向がありますし、聞き流しているということはあなたへの想いも真剣でない可能性も。

一般的に男性は本気で惚れた女性が話す内容を情報収集も兼ねて真剣に耳を傾けるものだからです。

気になる男性が今回紹介する特徴に当てはまっているなら、一度立ち止まってみることをおすすめしますよ。

