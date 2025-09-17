バルミューダは、単機能レンジ「BALMUDA The Range S」を発表しました。2025年9月17日（水）より予約受付を開始し、2025年10月2日（木）に発売します。カラーはブラックとホワイトの2色。実売価格は3万9600円（税込）。

「BALMUDA The Range S」（ブラック）

「BALMUDA The Range S」（ホワイト）

記事のポイント ダイヤルを回すときのギターの操作音が楽しいですね。金属製のハンドルは繊細さと高級感が相まった質感で、思わず触りたくなります。ドアの閉め心地にもこだわったとのこと。ソフトクローズドアはそっと押すだけで、スコッと勝手に閉まるのが不思議です。なお、ドア内側にはアルミダイキャスト製のパーツを使用していて、開閉の際の負担に対して耐久性を高めたといいます。従来モデルよりもコンパクトですっきり見えますし、モノとしての魅力が高い。欲しいな〜と思いました。（GetNavi web編集部／小林史於）

本製品は、毎日使う調理道具として、上質なデザインと質感を備えた単機能レンジです。コンパクトな横開き設計は、収納ラックや冷蔵庫の上など、限られたスペースでも自分好みにコーディネートが楽しめます。

あたために必要十分な5つのモード（オート、マニュアル、ドリンク、冷凍ゴハン、解凍）を搭載。ダイヤルひとつでスムーズに操作できます。

遊び心のあるディスプレイは、オリジナルフォントとアイコンで構成。ギターとドラムによる気持ちのいい操作音とともに、使うたびに楽しい気分になれます。

扉には美しい金属製のハンドルに加えて、ソフトクロージング機能を採用。滑らかな手触りで、手を離してもやさしく静かに閉じるエレガントな使い心地です。

↑静かに閉じる「ソフトクロージング機能」。

バルミューダ 「BALMUDA The Range S」 2025年9月17日予約開始、2025年10月2日発売 実売価格：3万9600円（税込）

