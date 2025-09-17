“人体で椅子を作る” 鬼才・宇賀那健一監督×一ノ瀬竜主演のR18ハードコア・スラッシャー・ムービー『インコンプリート・チェアーズ』公開決定
「異物」シリーズなどの宇賀那健一監督による映画『インコンプリート・チェアーズ』が、2026年1月に劇場公開されることが発表され、スラッシュ・ファンタスティック映画祭、高雄映画祭にて上映されることも決定。併せて、映画祭ティザー映像と場面写真が解禁された。主演は映画『ゴーストキラー』などの一ノ瀬竜が務める。
【写真】『インコンプリート・チェアーズ』戦慄の場面写真
本作は、1脚の人間椅子の制作過程を描く、R18ハードコア・スラッシャー・ムービー。椅子職人が素材を集めるために、工具で多くの人を殺害していく。
監督は、「異物」シリーズ、『悪魔がはらわたでいけにえで私』『ザ・ゲスイドウズ』など、強烈な個性を放つ作品の数々で世界にその才能を認められた鬼才・宇賀那健一。
主演は、映画『ゴーストキラー』『ザ・ゲスイドウズ』、ドラマ『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』、Netflix『イクサガミ』などに出演し、映画・ドラマ・舞台でマルチに活躍を見せる一ノ瀬竜。本作では椅子職人と冷酷非道なシリアルキラーという2つの顔を持つ九条新介を狂演し、俳優としての新境地を開拓する。
さらに、椅子バイヤーの加藤夏子役には、元AKB48のメンバーで、ABEMAオリジナルドラマ『インフォーマ ―闇を生きる獣たち―』に出演した大島涼花。加藤が通うバーのオーナー・内田正樹役を、山口健人監督作『静かなるドン』で知られる藤井アキトが務める。
そのほか、大河ドラマ『光る君へ』で脩子内親王を演じ注目を集め、『ザ・カース』で映画初主演を飾った海津雪乃、『ヤクザと家族 The Family』などで知られる映画監督で俳優の二ノ宮隆太、『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』に出演し、俳優としても活躍する元テコンドー日本代表・大谷主水、『仮面ライダーガッチャード』で黒鋼スパナ役を演じた藤林泰也、さらにアジア中で話題となった台湾ドラマ『We Best Love 永遠の1位／2位の反撃』で初主演を果たしたYUら、個性豊かな顔ぶれが集結した。
音楽を手がけるのは、ベルギー・ブリュッセルを拠点とするコールド・ウェーブ／エレクトロ・ロック・デュオ、Pornographie Exclusive。
公開決定にあわせて、映画祭ティザー映像が公開された。紅く染まった工具や、人間の“皮”を天日干しする異様な光景など、才気あふれる椅子職人・九条新介の狂気の工房が垣間見える。
場面写真は、制作の最中に返り血を浴びた九条の姿などを捉えたもの。R18指定の超過激スラッシャー・ムービーであることを示唆する、戦慄のカットとなっている。
本作は、第16回スラッシュ・ファンタスティック映画祭にてワールドプレミア、第25回高雄映画祭にて組まれる宇賀那監督の特集上映「UGANA Kenichi: 3+1」にて上映されることが決定している。
映画『インコンプリート・チェアーズ』は、2026年1月公開。
※宇賀那健一監督、一ノ瀬竜ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■監督：宇賀那健一
人間で椅子を作る映画を作りました。ここ数年SNSを見ていて色々思うことがあり、その想いをこの映画にぶつけました。そして、映画音楽は昨年モントリオールの映画祭で出会ったベルギーのバンド、Pornographie Exclusiveにお願いしました。彼らの音楽も本当にカッコ良いのでそこも注目してもらえたら嬉しいです。沢山の方に楽しんでいただけ…る映画ではないのかもしれないのですが、それでもごく一部の誰かに深く刺さり、それが少しでも拡がっていきますように！
■プロデューサー：鈴木祐介
R18・スラッシャームービー『Incomplete Chairs』は、人体を椅子にするという衝撃的な発想から生まれた日本発の異色作です。各国のファンタ系映画祭に多数ノミネートされ、世界を騒然とさせています。監督の宇賀那健一さんとはこれまで数多くの作品を共にしてきましたが、本作はその中でも特に異質で、映画を作り始めた頃の衝動を形にした作品です。映画制作に携わる人なら一度は挑戦したいと思う企画を、ついに現実にできました。ぜひ劇場で体感してください。
■主演：一ノ瀬竜
初めて脚本を読んだ時、これを映像にしたらどうなるんだろうというワクワク感が込み上げたのを覚えています。
僕が演じた九条という男は、自分にとっての正義を理由に他人を傷つける、とても自分勝手で残忍な男です。しかし同時にとても人間らしいなと思い、リアルな人間としてその世界に存在できるよう意識して演じました。
人間で椅子を作るという最高に尖った映画です。不完全な椅子と不完全な人間たちをぜひご覧ください！ みなさんに楽しんでいただけたら幸いです！
【写真】『インコンプリート・チェアーズ』戦慄の場面写真
本作は、1脚の人間椅子の制作過程を描く、R18ハードコア・スラッシャー・ムービー。椅子職人が素材を集めるために、工具で多くの人を殺害していく。
主演は、映画『ゴーストキラー』『ザ・ゲスイドウズ』、ドラマ『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』、Netflix『イクサガミ』などに出演し、映画・ドラマ・舞台でマルチに活躍を見せる一ノ瀬竜。本作では椅子職人と冷酷非道なシリアルキラーという2つの顔を持つ九条新介を狂演し、俳優としての新境地を開拓する。
さらに、椅子バイヤーの加藤夏子役には、元AKB48のメンバーで、ABEMAオリジナルドラマ『インフォーマ ―闇を生きる獣たち―』に出演した大島涼花。加藤が通うバーのオーナー・内田正樹役を、山口健人監督作『静かなるドン』で知られる藤井アキトが務める。
そのほか、大河ドラマ『光る君へ』で脩子内親王を演じ注目を集め、『ザ・カース』で映画初主演を飾った海津雪乃、『ヤクザと家族 The Family』などで知られる映画監督で俳優の二ノ宮隆太、『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』に出演し、俳優としても活躍する元テコンドー日本代表・大谷主水、『仮面ライダーガッチャード』で黒鋼スパナ役を演じた藤林泰也、さらにアジア中で話題となった台湾ドラマ『We Best Love 永遠の1位／2位の反撃』で初主演を果たしたYUら、個性豊かな顔ぶれが集結した。
音楽を手がけるのは、ベルギー・ブリュッセルを拠点とするコールド・ウェーブ／エレクトロ・ロック・デュオ、Pornographie Exclusive。
公開決定にあわせて、映画祭ティザー映像が公開された。紅く染まった工具や、人間の“皮”を天日干しする異様な光景など、才気あふれる椅子職人・九条新介の狂気の工房が垣間見える。
場面写真は、制作の最中に返り血を浴びた九条の姿などを捉えたもの。R18指定の超過激スラッシャー・ムービーであることを示唆する、戦慄のカットとなっている。
本作は、第16回スラッシュ・ファンタスティック映画祭にてワールドプレミア、第25回高雄映画祭にて組まれる宇賀那監督の特集上映「UGANA Kenichi: 3+1」にて上映されることが決定している。
映画『インコンプリート・チェアーズ』は、2026年1月公開。
※宇賀那健一監督、一ノ瀬竜ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■監督：宇賀那健一
人間で椅子を作る映画を作りました。ここ数年SNSを見ていて色々思うことがあり、その想いをこの映画にぶつけました。そして、映画音楽は昨年モントリオールの映画祭で出会ったベルギーのバンド、Pornographie Exclusiveにお願いしました。彼らの音楽も本当にカッコ良いのでそこも注目してもらえたら嬉しいです。沢山の方に楽しんでいただけ…る映画ではないのかもしれないのですが、それでもごく一部の誰かに深く刺さり、それが少しでも拡がっていきますように！
■プロデューサー：鈴木祐介
R18・スラッシャームービー『Incomplete Chairs』は、人体を椅子にするという衝撃的な発想から生まれた日本発の異色作です。各国のファンタ系映画祭に多数ノミネートされ、世界を騒然とさせています。監督の宇賀那健一さんとはこれまで数多くの作品を共にしてきましたが、本作はその中でも特に異質で、映画を作り始めた頃の衝動を形にした作品です。映画制作に携わる人なら一度は挑戦したいと思う企画を、ついに現実にできました。ぜひ劇場で体感してください。
■主演：一ノ瀬竜
初めて脚本を読んだ時、これを映像にしたらどうなるんだろうというワクワク感が込み上げたのを覚えています。
僕が演じた九条という男は、自分にとっての正義を理由に他人を傷つける、とても自分勝手で残忍な男です。しかし同時にとても人間らしいなと思い、リアルな人間としてその世界に存在できるよう意識して演じました。
人間で椅子を作るという最高に尖った映画です。不完全な椅子と不完全な人間たちをぜひご覧ください！ みなさんに楽しんでいただけたら幸いです！