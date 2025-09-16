交際前に見抜いて！女性を振り回す「エゴイスト男子」の特徴
恋愛において大事なのは、お互いを尊重し合える関係作り。でも、自己中心的なエゴイスト男性と付き合ってしまうと、振り回されて心がすり減ってしまうでしょう。そこで今回は、交際前に見抜きたい女性を振り回す「エゴイスト男子」の特徴を紹介します。
いつでも「自分の欲求」が最優先
デート直前に「やっぱ疲れたからキャンセルするね」。食事のときは「俺、ここ行きたい」と自分の希望ばかり押し通そうとする。そんな男性は、自己欲求をコントロールできず、相手の気持ちを考える余裕がありません。最初は「自分に素直だな」と思えても、長く一緒にいるとストレスの原因になります。
他人の「時間」と「お金」を軽視する
遅刻しても平気で謝ろうとしない。「財布忘れた」と言って当然のように奢らされる…。こうした行動をするのは、相手の時間やお金を軽視しているサイン。無神経なだけでなく、思いやりまで欠如しています。頼りにならない存在、依存してくる存在になる可能性大です。
共感より“自分語り”が多い
会話をしていても、あなたの話をすぐ遮って自分の武勇伝や愚痴ばかり。こういう男性は「相手に寄り添う力」が不足しています。恋愛はキャッチボールのように心を交わすもの。あなたの気持ちを置き去りにしても気に留めない鈍感さもマイナスポイントです。
恋愛は「優しい」「見た目がタイプ」といった表面的な魅力だけで決めると後悔することも。日常の小さな行動にこそ、その人の本質が表れるので、今回挙げた特徴が男性に当てはまるなら、距離を保って自分を守る選択をしてくださいね。
