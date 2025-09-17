与田祐希が告発系インフルエンサーに『死ぬまでバズってろ！！』自撮り風ポスター完成 櫻井海音＆鈴木仁ら追加キャスト発表
与田祐希が主演する10月16日スタートのドラマ『死ぬまでバズってろ！！』（MBS、テレビ神奈川ほか）より、自撮り風ポスタービジュアルが解禁。また、追加キャストとして櫻井海音、鈴木仁、星乃夢奈ほかの出演が発表された。
【写真】森香澄、鈴木仁ら10人！ 追加キャストをチェック
ふせでぃの同名漫画を実写化する本作は、現代のSNS社会を舞台に描くインターネット・サスペンス。
パスタ屋でアルバイトをしながら生計を立てる26歳フリーターの浅野加菜子。彼女の人生は、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで一変する。鳴りやまない賞賛と“いいね”の通知、リポストの嵐。メディアに取り上げられ、初めての快感に酔いしれた加菜子は、やがてより過激な「正義」を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌する。
バズるために手段を選ばない行動は、彼女の倫理観を少しずつ麻痺させていく。だが、行き過ぎた正義は新たな憎悪を呼び、やがてタパ子自身が匿名の中傷や批判に晒されることに。気づけば彼女は、恐ろしい復讐劇の渦中へと巻き込まれていく――。
このたび、与田が演じる加菜子がスマホを掲げる、自撮り風で躍動感あふれるポスタービジュアルが解禁。あわせて、追加キャストも発表された。
生まれながらに真面目で、破天荒な生き方をする加菜子に想いを寄せる渡辺役には、2024年Amazon Prime『【推しの子】』で主演を務め、近年ではドラマ『御上先生』（TBS系）や映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』などに出演し、今最も注目される若手実力派俳優・櫻井海音。櫻井は今作で初の警察官役に挑戦する。
とある秘密を抱えたイケメン俳優・楠木役には、「MEN’S NON‐NO」専属モデルとして活躍し、俳優としてもドラマ『復讐カレシ〜溺愛社長の顔にはウラがある〜』（MBS）で主演を務め、映画『かくかくしかじか』など話題作に出演する鈴木仁。父の飲酒運転事故をタパ子にSNSで晒される田中まみ役には、ドラマ『極道上司に愛されたら』（MBS）や映画『遺書、公開。』『君がトクベツ』など幅広いジャンルで演技力を発揮し、女優・モデルとして各世代から支持を集めるネクストブレイク必至の星乃夢奈。
飲酒運転で交通事故を起こすアナウンサー・田中役には、ドラマ『DOPE』（TBS系）『ホットスポット』（日本テレビ系）『地面師たち』（Netflix）など数々の話題作に出演する清水伸。加菜子が働くパスタ屋の店長役には、コントグループ「フラミンゴ」のメンバーであり、俳優・脚本家・声優などマルチに活躍する実力派・吉田ウーロン太。
物語に関わる重要なニュースを読むアナウンサー役には、MBSドラマ『年下童貞くんに翻弄されてます』でダブル主演を務め、ドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）などで俳優として存在感を高めている森香澄。楠木と親しくするインフルエンサー・ami役には、恋愛リアリティ番組や青山ミスコンを経て支持を集め、現在は起業家・俳優としても活躍する新田さちか。
加菜子の元夫・本橋役には、自らを“底辺”と称するキャラクターで登場。演じるのは、『王様戦隊キングオージャー』（テレビ朝日系）でオオクワガタオージャー役、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で丈右衛門役を務め話題を呼んだ矢野聖人。塾講師系動画配信者・苑田役には、数々のドラマや映画で名バイプレーヤーとして活躍する野間口徹。
そして、有名人が多く通うバーのオーナー役には、俳優のみならず『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』などで脚本家としても活動し、舞台・映画・ドラマと幅広く活躍する池田鉄洋がキャスティングされた。
ドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』は、MBSにて10月16日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて10月16日より毎週木曜23時30分、チバテレにて10月17日より毎週金曜23時、テレ玉にて10月22日より毎週水曜24時、とちテレにて10月23日より毎週木曜23時、群馬テレビにて10月23日より毎週木曜24時放送。
※櫻井海音、鈴木仁、星乃夢奈のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■櫻井海音
原作を拝見し、どハマりして読む手が止まらなくなってしまいました。ある種、今の時代にあった作品というか、それぞれ人間味があるキャラクターで背景があって、それを自分自身がどういう風に演じられるのか、作りあげていけるのかワクワクしながら撮影を待っていました。僕自身初めての警官役となるので、そこも楽しみの一つでありました。真面目で純粋な渡辺がタパ子に振り回されながらも、その芯の強さや貪欲さに刺激を受け成長し、惹かれていく。ぜひ楽しみにしていてください。
■鈴木仁
台本を読ませて頂いて、加菜子にどんどん振り回されて物語がスピーディーに展開されていくのが印象的でした。楠木も加菜子に掻き乱されるのですが、良くも悪くも一番変化するキャラクターだと感じました。また、走って追いかけながら会話しているシーンが長くて、どのような撮影になるのか、楽しみにしていました。原作とは少し変化を加えている部分もありますが、バッタバタのシーンが完成しているはずです。楠木は加菜子にどんなことを暴露され、物語を動かしていくのか、ぜひお楽しみください。
■星乃夢奈
田中まみはタパ子との出会いをきっかけに物語に小さな彩りを加える存在です。SNS時代を鋭く描きつつも惹き込まれる面白さが原作『死ぬまでバズってろ！！』にはあって、今回その世界に参加できることを光栄に思います。まみちゃんの素直さや可愛らしさが、作品の中でささやかな温もりとなれば嬉しいです。ぜひ放送を楽しみにしていてください！
