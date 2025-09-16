脇腹スッキリでくびれ復活！１日５セット【効率良く腹斜筋を鍛える】簡単エクササイズ
「最近お腹まわりがゆるんできた…」「くびれがなくなった気がする」とお悩みなら、ピラティスの簡単エクササイズ【ソー（のこぎり）】がおすすめ。床に座って体をねじりながら前屈するシンプルな動きで、脇腹の「腹斜筋」を効率良く刺激して、ぽっこりお腹や腰まわりの引き締めに直結します。短時間で実践できるので、忙しい人にもぴったりです。
🌼効率良くお腹引き締め！たった30秒【腹筋×くびれを同時に強化する】簡単エクササイズ
ソー（のこぎり）
（１）骨盤を立て背筋を伸ばして床に座り、両脚を無理のない自然な位置で開いて両腕を水平に伸ばす
▲お腹には常に力を入れておきます
（２）一旦息を吸って、息を吐きながら上半身を右にねじる
▲両脚と骨盤が動かないように注意しながら行い、ねじったら背骨を引き上げて鼻から息を吸います
（３）一旦息を吸い、息を吐きながら左手を右脚のつま先へ、右手を後方に持っていき、さらに上半身をねじる
（４）息を吸いながら（１）の位置に戻り、反対側も同様に行う
これを“１日あたり左右各５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「体をねじったときにお尻を浮かせないこと」ことがポイントです。ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞