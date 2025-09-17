村上佳菜子、“水着”で魅了 海外ビーチで美スタイル全開「宇宙一可愛い」
プロフィギュアスケーターでタレント・村上佳菜子が17日までにインスタグラムを更新。ベトナムでの姿を投稿した。
【写真】村上佳菜子、水着姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」 ネット衝撃（7枚）
昨年1月21日には、一般男性との結婚を報告した村上。SNSでは仲睦まじい夫婦ショットも度々公開し、注目を集めている。
先日は「急にスケジュールが空いたから気分転換で 弾丸ベトナム旅行へ行ってきた！ 凄い勢いで行く事を決めたから、もちろん 誰もスケジュール合わずで、初の外国ひとり旅」と報告。ベトナムでのショットを複数枚披露。水着姿も収め、話題に。
9日には「また行っちゃった 行ったおすすめのお店とか諸々 載せていくねー」と、再びベトナムを満喫する様子を公開。そして今回は「色んな所でくるりんぱ」と、旅行先でくるりと回る姿を動画で公開した。水着姿も収めており、ファンからは「宇宙一可愛い」などの声が寄せられた。
引用：「村上佳菜子」インスタグラム（@kanako_m_official）
【写真】村上佳菜子、水着姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」 ネット衝撃（7枚）
昨年1月21日には、一般男性との結婚を報告した村上。SNSでは仲睦まじい夫婦ショットも度々公開し、注目を集めている。
先日は「急にスケジュールが空いたから気分転換で 弾丸ベトナム旅行へ行ってきた！ 凄い勢いで行く事を決めたから、もちろん 誰もスケジュール合わずで、初の外国ひとり旅」と報告。ベトナムでのショットを複数枚披露。水着姿も収め、話題に。
9日には「また行っちゃった 行ったおすすめのお店とか諸々 載せていくねー」と、再びベトナムを満喫する様子を公開。そして今回は「色んな所でくるりんぱ」と、旅行先でくるりと回る姿を動画で公開した。水着姿も収めており、ファンからは「宇宙一可愛い」などの声が寄せられた。
引用：「村上佳菜子」インスタグラム（@kanako_m_official）