村上佳菜子

写真拡大

　プロフィギュアスケーターでタレント・村上佳菜子が17日までにインスタグラムを更新。ベトナムでの姿を投稿した。

【写真】村上佳菜子、水着姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」　ネット衝撃（7枚）

　昨年1月21日には、一般男性との結婚を報告した村上。SNSでは仲睦まじい夫婦ショットも度々公開し、注目を集めている。

　先日は「急にスケジュールが空いたから気分転換で　弾丸ベトナム旅行へ行ってきた！　凄い勢いで行く事を決めたから、もちろん　誰もスケジュール合わずで、初の外国ひとり旅」と報告。ベトナムでのショットを複数枚披露。水着姿も収め、話題に。

　9日には「また行っちゃった　行ったおすすめのお店とか諸々　載せていくねー」と、再びベトナムを満喫する様子を公開。そして今回は「色んな所でくるりんぱ」と、旅行先でくるりと回る姿を動画で公開した。水着姿も収めており、ファンからは「宇宙一可愛い」などの声が寄せられた。

引用：「村上佳菜子」インスタグラム（@kanako_m_official）