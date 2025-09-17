ゾーイ・クラヴィッツとハリー・スタイルズ、順調交際か
このところ、ツーショットをあちこちでキャッチされ、交際説が浮上しているゾーイ・クラヴィッツとハリー・スタイルズが、再びローマでツーショットを着目撃された。すでに父レニー・クラヴィッツにも紹介されており、順調に交際しているようだ。
【写真】懐かしのショットも！「ハリー・スタイルズ」フォトギャラリー
Peopleによると、現地時間9月14日にローマにて、腕を組んで歩くゾーイとハリーが写真に撮られたそうだ。ゾーイは黒いミニワンピースに赤いシューズをコーデして、サングラスをプラス。ハリーはグリーンのニットにデニムを合わせて、手にベージュのキャップを持っていたようだ。ゾーイはかごバッグ、ハリーは大きな紙製のショッピングバッグを持ち、笑顔で歩いていたという。
8月21日にパリで初めてツーショットをキャッチされた2人は、同月24日にもローマで仲良く歩く姿を目撃されたほか、ロンドンでもキスする姿をファンに目撃されていた。9月3日にはニューヨークでもツーショットを目撃され、6日には、ニューヨークでゾーイの父親レニー・クラヴィッツと昼食を共にしたと伝えられている。
情報筋は、「レニーはゾーイを大切にしているが、ハリーと会って楽しそうだった」と彼の友人たちが話しているとコメント。「周囲の様子から判断するに、ハリーは礼儀正しく、落ち着きがあり、彼女の家族と知り合いたいと心から思っているようです」「レニーはゾーイの相手には、彼女をリスペクトして欲しいと望んでいますが、ハリーはまさにその通りだと思っているようです」「ランチでは大いに笑い、レニーがハリーのユーモアセンスを高く評価していたようです」と語っている。
