【映画ランキング】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』V9！ 『千と千尋の神隠し』を抜き、歴代興収2位に
9月12〜14日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開9週目を迎えた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末金土日動員52万3000人、興収8億3000万円を記録しV9を達成した。9月15日までの累計では動員2304万人、興収330億円を突破。歴代興収ランキングでは、これまで2位だった『千と千尋の神隠し』を上回り、2位へ。残すのは前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』のみとなった。
2位は、東野圭吾原作＆福山雅治主演で再タッグを組んだミステリーエンターテインメント『ブラック・ショーマン』が、初週金土日動員39万6000人、興収5億5600万円をあげ初登場。9月15日の祝日を含む4日間では、動員53万人、興収7億円を超える数字を記録した。
3位は、週末金土日動員36万8000人、興収5億4000万円をあげた『８番出口』がランクイン。累計では動員226万人、興収31億円を突破した。
4位は、「プリキュア」シリーズ22作目『映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』が、初週金土日動員28万3000人、興収3億4600万円をあげ初登場。9月15日の祝日を含む4日間では、動員38万人、興収4億円を超えた。
5位は、公開15週目となる『国宝』がランクイン。累計では動員1013万人、興収142億円を突破し、歴代興収ランキングでは19位となった。
6位は、19世紀のウィーンで起きた音楽史上最大のスキャンダルをバカリズムの脚本で実写化した『ベートーヴェン捏造』が初登場した。
9月12〜14日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第2位：『ブラック・ショーマン』
第3位：『８番出口』
第4位：『映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』
第5位：『国宝』
第6位：『ベートーヴェン捏造』
第7位：『劇場版TOKYO MER-走る緊急救命室-南海ミッション』
第8位：『カラダ探し THE LAST NIGHT』
第9位：『ジュラシック・ワールド／復活の大地』
第10位：『ヒックとドラゴン』
