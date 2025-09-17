フォロワー120万超の“日本一美しいドラマー”、ドレス姿が「スタイル抜群」「綺麗すぎ」 グラビアでも活躍
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダー・大野真依が17日までにインスタグラムを更新。ソロショットを公開した。
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の1800万円超え、SNS総フォロワーは120万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
普段から様々な格好をSNSに投稿しており、今回は美スタイル際立つ黒のドレス姿を公開。ベッドにのり、カメラに向かって可愛らしい表情を見せた。ファンからは「綺麗すぎ」「優勝です」などの声が寄せられている。
引用：「大野真依」インスタグラム（@mai__24_）
