どうとんぼり神座初の“シビ辛”麻辣湯「ふわもちワンタン踊る 神麻辣湯」

どうとんぼり神座は10月1日から、初の“シビ辛”麻辣湯「ふわもちワンタン踊る 神麻辣湯」を販売する。10月1日から11月18日までの期間限定で、価格は1210円〜（税込み）。



「ふわもちワンタン踊る 神麻辣湯」は、麻辣湯本来のシビれる辛さを活かしつつ、やさしい味の「おいしいラーメン」のスープと合わせた一杯。添えられた麻辣を溶かすことで、やさしい味から“シビ辛”へと味の変化を楽しめる。



麺は通常のラーメンと、ヘルシーな春雨から選択可能。キクラゲ、チンゲン菜、ミニトマト、パクチーを彩りよく盛り付け、神座の餃子と同じ餡を使った特製ワンタンで満足感を高めた。



販売店舗は大阪万博店を除く全店。辛さは好みに応じて調整できる。