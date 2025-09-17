日向坂46、横浜港大さん橋で「お願いバッハ！」パフォーマンス
アイドルグループ・日向坂46が17日、YouTubeチャンネルを更新。最新15thシングル「お願いバッハ！」の初となるフルサイズパフォーマンスを披露した。
【動画】日向坂46、横浜港大さん橋で「お願いバッハ！」パフォーマンス
横浜港大さん橋をステージに、横浜の街並みをバックに背負い、美しいロケーションと調和する形で、「お願いバッハ！」のエネルギッシュかつキャッチーな振り付けと、曲中に流れる「G線上のアリア」でのWセンター金村美玖・小坂菜緒の優美なペアダンスがマッチした1日限りの特別パフォーマンスとなった。
日向坂46は、グループ周年メモリアルライブ“ひな誕祭”を2023年から横浜スタジアムで実施しており、メンバーやファンにとって思い入れ深い横浜の街での披露ということで、早くも話題を集めている。
15thシングル「お願いバッハ！」はオリコンデイリーシングルランキング1位を獲得。いよいよ今週20日からは、全国6都市13公演をまわる“日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」”がいよいよ幕を開け、ファンの熱気はますます高まっている。
【動画】日向坂46、横浜港大さん橋で「お願いバッハ！」パフォーマンス
横浜港大さん橋をステージに、横浜の街並みをバックに背負い、美しいロケーションと調和する形で、「お願いバッハ！」のエネルギッシュかつキャッチーな振り付けと、曲中に流れる「G線上のアリア」でのWセンター金村美玖・小坂菜緒の優美なペアダンスがマッチした1日限りの特別パフォーマンスとなった。
15thシングル「お願いバッハ！」はオリコンデイリーシングルランキング1位を獲得。いよいよ今週20日からは、全国6都市13公演をまわる“日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」”がいよいよ幕を開け、ファンの熱気はますます高まっている。