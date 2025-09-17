タレントの梅宮アンナ（５３）が１７日、都内で「バーニーズ ニューヨーク銀座本店」リニューアル記念イベントに登場し、５月に結婚したアートディレクターの夫・世継恭規氏と、結婚後夫婦そろって初となる公の場に臨んだ。

２人は５月１４日に出会い、同２３日に婚姻届を提出した。この日は手をつないだり抱き合ったりして写真撮影に応じるなど、仲の良さをアピール。爽やかな白いワンピースを着用した梅宮は「（夫婦で）このようなイベントに出させていだくのは初めてです。私たちとしては手をつないだりとかは日常のことですね」とのろけた。

夫婦のエピソードを聞かれると、梅宮は「昨日のことですけど、実家が京都なので、お墓参りと敬老の日で、２人でドライブをして京都まで行きました。２人で運転し合って、楽しかった。サービスエリアがすごく楽しくて、たくさん買ってました」と笑顔。夫婦関係について「もちろんけんかもします」としたが、「一つ一つけんかしながら夫婦ができていくのではないかなと思います」と持論を語った。

梅宮は昨年８月に乳がんを公表しており、壮絶な闘病を明かしている。