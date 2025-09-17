東京2025世界陸上の男子100ｍで銅メダルを獲得し、200mで4連覇を狙うノア・ライルズ（28、アメリカ）は、日本のアニメをこよなく愛する“アニメオタク”。レース時にアニメキャラクターのパフォーマンスを披露することでも知られ、今大会も会場を盛り上げている。

【写真で見る】大喜びで“勇次郎”のような背中を披露するライルズ

そんなライルズに笑顔が溢れた。30年以上続く格闘技漫画「グラップラー刃牙」の作者・板垣恵介氏が実際に描いた、似顔絵をプレゼントされたのだ。絵には「Noah Lylesよ･････ｯｯ」の文字と“地上最強の生物”範馬勇次郎にも似たライルズが描かれていた。

ライルズも自身の鍛え抜いた背中を「勇次郎の背中になってしまうな」と評するなど、同作はお気に入りの作品。「これは『グラップラー刃牙』の作者が描いてくれたんですよ」と手渡されると、ライルズは「彼が描いたの？とっても嬉しいよ！なんてこった！」と頭を抱え、跳びはねて喜びを爆発させた。最後は「トロフィーケースに飾るよ！」と感動の様子で立ち去った。

ライルズが4連覇を狙う男子200m予選は17日、準決勝は18日、決勝は19日に行われる。