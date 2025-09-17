とちぎテレビ

１６日未明、１８歳の男性の遺体を乗用車のトランクの中に乗せさくら市の警察署に遺棄したとして、２０代の無職の男２人が逮捕された事件で、遺体は下着のみを身に付けた状態で外傷は全身に渡っていたことなどが捜査関係者への取材でわかりました。

事件は１６日午前０時４５分ごろ、さくら市のさくら警察署を車で訪れた男２人が「車内に遺体がある」という趣旨の説明をしたため警察官が調べたところ、トランクの中から県央地域に住む１８歳の男性の遺体が見つかったものです。

警察は死体遺棄の疑いで高根沢町宝積寺に住む無職の野本直希容疑者（２３）と高根沢町寺渡戸に住む無職の山本樹容疑者（２３）の２人を逮捕し、１７日宇都宮地方検察庁に身柄を送りました。

警察は捜査に支障があるとして、２人の認否を明らかにしていません。

捜査関係者によりますと男性の遺体は下着のみを身に付けた状態で見つかり、全身には殴られたような傷があったということです。

栃木県警の組織犯罪対策第１課とさくら警察署は１６日から、課長と署長以下４１人の体制で特別捜査班を設置しました。

特別捜査班では２人の交友関係などから、暴力団や匿名・流動型犯罪グループいわゆるトクリュウが関与している可能性も視野に事件のいきさつを詳しく調べています。