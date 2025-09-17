9月16日、横浜流星がInstagramを更新。同日に29歳の誕生日を迎えたことを報告し、多くの祝福の声が集まっている。

【写真】美しい横顔SHOTや、イベントの様子なども公開

横浜は、自身のInstagramアカウントにて、「29歳。」と切り出すと、「#昨日は #バースデーイベント #幸せな時間でした。」とハッシュタグで綴り、多くのファンが集まったイベント会場の写真などを公開。

また、「#べらぼう #現場で祝って頂きました。 #ありがた山」「#残り撮影一ヶ月半 #気を引き締めます。 #宜しくお願いします。」などと、蔦屋重三郎役として主演を務めている現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の装いで祝福を受けている様子なども掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「29歳お誕生日おめでとう」「素晴らしい1年になりますように！」「20代最後思い出たくさん作ってね」「これからも色々な顔を見せてください！」「ずっと応援します」など、多くのコメントが寄せられている。

横浜は、俳優としてドラマ・映画・舞台とさまざまな作品で存在感を発揮し、2025年3月には映画『正体』（2024年）が評価され、「第48回 日本アカデミー賞」の最優秀主演男優賞を受賞。また、6月6日に公開された大ヒット映画『国宝』では、主人公の親友兼ライバルである大垣俊介役を演じており、同作は現在も勢い衰えず、観客動員数1000万人突破、興行収入142億円超を記録している。

画像出典：横浜流星オフィシャルInstagramより