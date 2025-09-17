2025年9月15日、世界陸上東京大会、男子3000m障害決勝での三浦龍司 写真／松尾/アフロスポーツ

（スポーツライター：酒井 政人）

予選から大歓声を受けて快走

東京2025世界陸上の男子3000m障害はメダルを目指した三浦龍司（SUBARU）が大会初日の予選から輝きを放った。7月のダイヤモンドリーグ（DL）モナコ大会でマークした8分3秒43の持ちタイムは1組トップ。集団後方からレースを始めると2周目付近から前方へ。その後は先頭争いをしながら、レースを引っ張るようなかたちになった。

トップ集団は1000mを3分00秒83、2000mは5分52秒91で通過。三浦がレースを動かしているように見えた。

「まだゲームを支配できるような感覚はないんですけど、ある程度、認知と意識はされているなかでの走りだったのかなと思います」

そして三浦が前に出ると会場がドカンと沸いた。最後までトップ争いを演じた三浦。8分30秒43の3着でフィニッシュして、悠々と決勝進出を決めた。

DLファイナル大会は「コンディション不良」で欠場していただけに、「一番の肝を突破できて、そこはホッとしています」と笑顔で話した。

「直前に周囲の選手が『温存のためにスローペースで行く』という話をしていたので、そういう感じになるんだなと思っていました。前に出たというか、出てしまったんですけど、ラストは着順（上位5着）を意識しながら、ある程度は追い込むつもりで走りました。これだけ強い負荷を入れられれば、スピードを出しやすい身体になる。決勝の最後はサバイバルレースになるのは分かっているので、そこに食らいつけるように調整していきたい。DLモナコ大会を再現するようなレースになればいいかなと思っています」

そして大会3日目（9月15日）の夜、満員の国立競技場が揺れた。

世界のメダルが見えた夜

21時55分にスタートした男子3000m決勝。日本人ランナーが5万人の大観衆を沸かした。

三浦は序盤から前方でレースを進める。集団は1000mを3分04秒47という超スローペースで入り、2000mを6分01秒38で通過した。そして残り2周でレースが動き出す。集団後方にいた世界記録保持者のL.ギルマ（エチオピア）と五輪を連覇中のS.エルバッカリ（モロッコ）がペースを上げて、急上昇してきたのだ。

三浦はV候補ふたりにしっかりと反応する。残り1周を8位で通過。バックストレートで順位を上げると、大声援が背中を押した。

「鼓膜が破れるんじゃないかというくらい、心の内側から震えるような応援をいただいて、力を引き出してもらったような状態だったと思います」

猛追するライバルたちを抑え込み、「メダルが一瞬、見えた」。そして水濠を3番手でクリアする。残りは約150m。最後の「叩き合い」が始まった。

三浦は最終障害を跳び越えた後、4番争いをしていたが、17歳のE.セレム（ケニア）と接触。バランスを崩した。ゴール直線で3人に抜かされるも、8位でゴールを迎えた。

金メダルに輝いたのは三浦と同じOnアスリートであるG.ビーミッシュ（ニュージーランド）で8分33秒88。2位がエルバッカリ。3位はセレムで8分34秒56だった。

三浦のタイムは8分35秒90。目指していた「メダル」に1秒34届かなかった。それでも世界大会で4度目となる「入賞」を達成した。

表彰台を逃したが、地元のヒーローにライバルたちが駆け寄ってきた。その姿は「世界のMIURA」だった。

「今までで一番刺さったレース」

無観客開催となった東京五輪と異なり、今回は5万人の観衆がスタジアムを埋め尽くした。そのなかを全速力で駆け抜けた三浦。ミックスゾーンでは清々しい表情を浮かべて、取材に対応した。彼の言葉からは“悔しさ”と“充足感”が入り混じっていた。

「メダルに届くかなと思ったんですけど、思うようにはいかなかった感じですね。結果は本当に悔しいんですけど、耳鳴りがしているんじゃないかと錯覚するぐらいの声援をいただきました。それは一番の大きな出来事でしたし、このような大会を日本で走れたのは自分の宝物になるかなと思っています」

三浦は19歳で迎えた東京五輪で7位入賞を果たしている。今回は8位と順位を1つ落としたが、4年前から確実に“進化”した。今回は「メダルを獲得していける」という自信を持って臨み、目標にあと一歩と迫ったからだ。

「レース中の余裕度は高かったですし、終盤の叩き合いも、ある程度は通用した瞬間がありました。世界（のトップクラス）に刺さるような走りはできているのかなと感じています」

決勝レースは武器である最後の水濠と障害でもたついたが、三浦は不安を抱えていたという。

「ちょっと前から右足首に痛みがあって、直前になって痛みが増してきたんです。水濠に関しては、いつもの自分の良さというか、アドバンテージを出すことはできなかった。そのなかでもスピードを殺さずに、最後の仕掛けどころは順調に走れたかなと思います」

万全な状態ではなく、最終障害を越えた後はケニア人選手と接触する“不運”もあった。それでも三浦は一切、ネガティブな言葉を口にしなかった。

「最後の最後でサンショーの難しさが出た感じがします。選手と接触して、腕がもつれてしまい、脚がガクッとなってしまった。最後にもつれたのは、この競技の難しさ、特徴のひとつ。あのレースとしてはベストなパフォーマンス。やるべきことは抑えられたのかなと思っています」

もし最後の接触がなければ、三浦はメダルを胸に輝かせていた可能性は十分にあっただろう（※他選手との接触について、日本チームは「妨害」にあたると判断し、審判長へ抗議するも棄却されて、上訴も認められなかった）。

金メダルは見えましたか？ という質問には、「そうですね。欲張って見えたと言っておきたいです」と笑顔で答えた三浦。世界大会のない来季はフラット種目のタイムを上げて、走力アップを図るという。そして2027年の北京世界陸上で再び、メダルを狙っていく。今度は“最高の輝き”を見つめて。

