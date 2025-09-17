「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」

ハリウッドでも活躍する国際派女優ジン・ティエンと共演した「麗王別姫〜花散る永遠の愛〜」(2017年)での大ブレイク以後、時代劇を中心に、華々しいキャリアを築いてきたアレン・レン(任嘉倫)。

特に、大きな瞳が印象的な、その美しい容姿を生かしたロマンス史劇のバリエーションは実に多彩。ヤン・ズー(「天命〜白蛇の伝説〜」)、タン・ソンユン(「花様衛士〜ロイヤル・ミッション〜」)、バイ・ルー(「美人骨 前編：周生如故／後編：一生一世))、ディリラバ(「馭鮫記 前編：月に君を想う／後編：月に愛を誓う」)...と、名だたる人気女優とタッグを組み、ヒット作を量産。中国で4月に配信された新作「無憂渡(むゆうと)〜瞳に映った真実の愛〜」でも、"妖(あやかし)"を題材にした美しい世界観が大きな反響を呼んだばかりだ。

アレン・レンの新たな魅力が際立つ時代劇「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」 (C) 2025 BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

10月15日(水)より衛星劇場にて早くも日本初放送される新作「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」で描かれているのは、実年齢9歳差のラレイナ・ソン(宋祖児)を相手役に紡ぐ、美しくもミステリアスなストーリー。人と"妖(あやかし)"が共存する街・広平城で出会った、妖怪が見える令嬢・段半夏(ラレイナ・ソン)と、罪を背負った"捉妖師(＝妖怪ハンター)"の久宣夜(アレン・レン)の宿命の物語だ。

「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」 (C) 2025 BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

妖(あやかし)たちが人の姿を借りて暮らす街・広平城で、幼い頃にある事件をきっかけに"人ならざるもの"の影が見えてしまう特別な瞳を持った半夏は、その能力ゆえに、周囲からは"気が触れた娘"と噂されて育ってきた。

そんなある日、義姉が妖であることを見破った彼女は、命を狙われる身に。逃亡する中で、捉妖師の宣夜に助けられたことを機に、広平城で巻き起こる奇怪な事件に足を踏み入れていく。次第に心通わせていく2人だが、宣夜には決して明かせぬ過去があった...。

「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」 (C) 2025 BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

アレンが演じるのは、家族を殺したと周囲から疑われ、罪を背負って生きる男・宣夜。彼は捉妖師として鮮やかに妖(あやかし)を仕留める一方で、自分自身が人なのか妖(あやかし)なのかすら確信が持てず、苦悩する一面も...。"追う者か、裁かれるべき者か" という闇を抱え続けており、心の奥底に誰にも立ち入らせない領域を隠し持つミステリアスな人物だ。

「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」 (C) 2025 BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

半夏に対しても、妖(あやかし)のことをあれこれ教え、彼女を妖から守る面倒見のいい宣夜は、無造作にまとめた髪型やサバサバとした口調も相まって、頼りがいのある人物に見える。「美人骨 後編：一生一世」や「請君〜遥かなる恋人たち〜」といった現代劇や時代ものも演じこなすアレンらしく、どこか現代的なスタイリッシュさも漂う。

「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」 (C) 2025 BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」 (C) 2025 BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

だが一方で、妖(あやかし)にとりつかれそうになっている従兄を助けたい半夏の思いを、「無駄なことだ」と一蹴し、「俺にわかるのは妖の善悪だけ。人を殺したり暮らしを脅かすなら禍根を絶つため退治する」と淡々と語るなど、冷淡さも見え隠れする。自らも妖である可能性を否定できない葛藤を抱えながらも、妖怪を狩ることを宿命づけられた宣夜の闇を、アレンが絶妙な加減で体現していく。

「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」 (C) 2025 BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

そんな宣夜の閉ざされた心に光を灯すのが、純粋さと強さを兼ね備えたヒロイン・半夏。演じるラレイナ・ソンは子役時代から豊富な演技経験を積み重ねてきた若き実力派で、2019年にはフォーブス中国版「30 Under 30 Asia」に選出されたことも。ウー・レイと共演した「覇剣 〜五神の覚醒〜」や、ワン・イーボーと共演した映画「熱烈」などで、日本でも確実に知名度を高めている。

「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」 (C) 2025 BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

そんな2人が、人間と妖(あやかし)が共存する世界で妖退治を重ねながらそれぞれの過去の扉を開け、徐々に関係性を深めていく。宣夜が心に隠し持つ孤独と闇を、無口で奥ゆかしいながらも信じる者のためなら無茶もしでかす大胆さを持った半夏がゆっくり溶かし、互いに心通わせていく。

「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」 (C) 2025 BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」 (C) 2025 BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

実年齢9歳差ながら、意思の強い眼差しを持ったラレイナ・ソンとアレン・レンの眉目秀麗カップルに違和感は一切なし。"人ならざるもの"が蠢く独創的な世界観を背景に、奇怪な事件の謎解きミステリーと、じんわり進んでいく2人のロマンスに没入せずにいられない、ファンタジー時代劇の快作だ。

文＝酒寄美智子

放送情報【スカパー！】

無憂渡(むゆうと)〜瞳に映った真実の愛〜

放送日時：2025年10月15日(水)21:00〜

※毎週(水)21:00〜(2話連続放送)

※9月18日(木)21:00より第1・2話の先行無料放送あり

チャンネル：衛星劇場

※衛星劇場のYouTubeチャンネルにて9月18日(木)21:00〜24日(水)18:00限定で第1話が無料公開

※放送スケジュールは変更になる場合があります

