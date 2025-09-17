美背中にうっとり! 森星、圧巻スタイル際立つシースルードレスで魅了
モデルの森星が16日、東京・国立新美術館で行われた「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」 オープニングデイ フォトコールに登場した。
森星
9月17日から12月15日まで国立新美術館で開催される「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」は、日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケール。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションから選び抜かれた豊かな色彩を誇る約350点のハイジュエリーの傑作に加え、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
フォトコールには、ブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォン、チャン・ウォニョン(IVE)、森星、山下智久をはじめとする著名人が集結した。
森は、美背中あらわな、抜群のスタイルが際立つ黒のシースルードレス姿で、ネックレスやイヤリング、リングなどを輝かせながら登場。「色石が引き立つように、シンプルに黒のドレスをチョイスしました」と説明した。
森星
