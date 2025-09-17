酒田市できのう81歳の女性がクマに襲われ顔にケガをしました。女性は山にある畑に向かっていたところ襲われた可能性が高いということです。

【写真を見る】畑には柿や栗の木 クマはエサを求めて出没、女性を襲ったか 高齢女性が顔を引っかかれる（山形・酒田市）

現場付近の林道は去年の大雨の影響で車で入れないところもあったということです。

警察などによりますときのう午後3時半ごろ酒田市下青沢で「女性がクマに襲われた」と家族から消防に通報がありました。



女性は81歳で顔を引っかかれるなどし病院に搬送されました。命に別状はないということです。





女性の家族によりますと、山には女性の畑があり女性が歩いて畑に向かっていたところ被害にあったとみられます。畑には柿や栗の木があり、クマは餌を目当てに出没した可能性があります。





現場は酒田市下青沢の草田橋付近の山で、現場付近の林道は去年の大雨の影響で車で入れないところもあったということです。



今年県内ではクマによる人への被害が、今回も合わせて6件起きています。去年1年間で発生した被害件数は3件ですでに倍の数となっています。





県は今月末までクマ出没警報を出していて、山に入る際は音の出るものでクマに存在を知らせること、農作業中も常にラジオなどで音を鳴らしながら作業するよう呼びかけています。