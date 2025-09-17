ÊÙ¶¯Ãæ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÊ¤òÎ¥¤ì¤¿¤é...¡Ö¤Ê¤¼¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡©¡×¡¡Ç­¤Î­àË¸³²­á¤Ë3.5Ëü¿Í¤â¤óÀä¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡Ö¤·¤ª¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ÏÂç¤­¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£


¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û63.2Ëü²óÉ½¼¨,3.5Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î­àµðÂç¤·¤ª¤ê²½Ç­­á¤ò¸«¤ë


¾ö¤ËÉß¤«¤ì¤¿¥é¥°¤Î¾å¤Ë¡¢¤â¤³¤â¤³¤Î¥Ç¥Ã¥«¤¤Ç­¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾åÈ¾¿È¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢³«¤­¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÊ¬¸ü¤¤¥Æ¥­¥¹¥È¤¬¡£

¤É¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤«¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤¢¥Ñ¥¿¥ó¤ÈÊÄ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª

¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ë¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë¸÷·Ê¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï3Ëü5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢

¡Ö¥É¥Ã¥°¥¤¥ä¡¼¤Ê¤é¤Ì¥­¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ç¡¼¡×¡ÊÊÔÃí¡§¤·¤ª¤ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÀÞ¤é¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¤Î³Ñ¤ò¡¢¿â¤ì¤¿¸¤¤Î¼ª¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆDog-ear¤È¤¤¤¦¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤·¤ª¤ê¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆÉ½ñ¤·¤Æ¿²Íî¤Á¤·¤¿Ç­¤Ë¸«¤¨¤¿¡×
¡ÖÇ­¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥«¤¹¤®¤ëÄê´ü??¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×

¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÇ­¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¡©¡¡2025Ç¯8·î11Æü¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Ê¤«¤³¡Ê¡÷nakako_neko¡Ë¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£

¤½¤Î´Ö¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ô½½ÉÃ

¤Ê¤«¤³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤Î¾å¤ÇÆ²¡¹¤È²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢6É¤¤Î°¦Ç­¤Î£±É¤¡¢¡Ö¥È¥­¡×¤Á¤ã¤ó¡Ê12ºÐ¡¦¥á¥¹¡Ë¡£

­à¤·¤ª¤ê ­á¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤ÏÂç¤­¤¹¤®¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éËÜ¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°¦Ç­¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£

¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ÆÀ¸¸åÌó2¡Á3¤«·î¤Î¤³¤í¤Ë¤ª²È¤ËÍè¤¿¥È¥­¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Ç­¤â¿Í¤â¤¢¤Þ¤ê¹¥¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤À¤È¤¤¤¦¡£

¤½¤ó¤Ê¥È¥­¤Á¤ã¤ó¤¬¥Æ¥­¥¹¥È¤Î¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤³¤µ¤ó¤¬»Å»ö´Ø·¸¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¤Î¤³¤È¡£

ÅÓÃæ¤ÇÉÕäµ¤ò¼è¤ê¤ËÀÊ¤òÎ¥¤ì¤¿·ä¤Ë¡¢³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤Î¾å¤Ë¥È¥­¤Á¤ã¤ó¤¬¿Ø¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤«¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£

¡Ö²¡Æþ¤ì¤Ç¿²¤Æ¤¿¤Î¤ËÎ¥ÀÊ¤·¤¿¿ô½½ÉÃ¤Î´Ö¤Ë¤Ê¤¼¡©¤µ¤é¤Ë¤Ê¤¼¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤½¤³¤Ç¿²¤ë¤Î¡©¡×¡Ê¤Ê¤«¤³¤µ¤ó¡Ë

¤½¤Î¸å¡¢¤Ê¤«¤³¤µ¤ó¤Ï¥È¥­¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÊ¢¤òÙæ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤É¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£

¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤·¤ª¤ê¤¬¤ï¤ê¤Ë¤·¤ÆµÙ·Æ¤¹¤ë¤«¡×¤È·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤·¤ª¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ÏÂç¤­¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£

¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥È¥­¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¤­¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¹üÂÀ¶ÚÆù¼Á¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¼Á¤Ë¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Î¾¯¡¹¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ªÆù¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿·ë²Ì¤È¤Î¤³¤È¤À¡£

¤½¤Î¤½¤Î¥º¥Ã¥·¥ê·Ï¥Ü¥Ç¥£¤ò³èÍÑ¤·¤¿

­àÀ¸¤±¤ë¤·¤ª¤ê­á¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÌþ¤·¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥È¥­¤Á¤ã¤ó¡£¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙ·Æ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡©¡©¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë