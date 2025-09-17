news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「所属アイドルにわいせつ行為か 芸能事務所代表を逮捕」のニュースについてお伝えします。

◇ ◇ ◇

18歳未満だった所属アイドルの女性にわいせつな行為を繰り返したとして送検された芸能事務所代表、鳥丸寛士容疑者39歳。

警視庁の調べに対し。

鳥丸寛士容疑者

「真剣な交際のつもりだった」

しかし、被害に遭った女性は。

被害女性

「代表だから、断ったらアイドルを続けられないと思い我慢した」

立場を利用したとみられる卑劣な手口。

警視庁によりますと、女性が被害に遭ったとされるのは16歳から17歳だった2021年から翌年にかけての12回。

ただ女性は、15歳の頃から被害を受けていたと話しています。

それ以降も。

鳥丸寛士容疑者

「ファンに販売する写真を撮影しよう」

鳥丸容疑者は女性をレンタルルームやホテルに呼び出すと、わいせつな行為を繰り返していたとみられているのです。

調べに対し、鳥丸容疑者はわいせつ行為は認める一方で。

鳥丸寛士容疑者

「立場は利用していません。この業界では運営側とアイドルが交際するのはよくあること」

芸能事務所のホームページでは、アイドルを目指す人々に向けこう語りかけていました。

鳥丸寛士容疑者

「己の力だけで直進できるのは本当に一握りの人だけでしょう。では、どうしたら良いか？」

「それは誰かに『本気』で背中を押してもらう事だと思います。私が背中を押す役目になりたい」

警視庁はほかにも被害を訴える所属アイドルがいないか捜査しています。