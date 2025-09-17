タレントの梅宮アンナ（53）、アートディレクターの世継恭規氏が17日に都内で行われた「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に出席。結婚後、夫婦そろって初のイベント参加となった。

二人で手をつないで登場。フォトセッションでは顔を寄せ合い、ハグする場面も。梅宮は「照れくさいよ〜」とおどけ、終始ラブラブムードだった。

夫婦そろってのイベントは今回が初めて。「私たちとしては手をつないだりとかは日常のことですね」とのろけ、会場を和やかな雰囲気に包み込んだ。

新店舗のコンセプトにちなみ「最近記憶に残っていること」を聞かれ「昨日の事ですけど、実家が京都なので、お墓参りと敬老の日ということで、二人で京都まで車でドライブしていきました」と返答。

車内では夫婦水入らずの時間を大満喫。「サービスエリアが凄く楽しくて、いろいろ買ってました。楽しかった」と回顧し、「けんかしながら夫婦はできていくのではないかなと思います」と世継氏に優しくほほえみかけた。

梅宮は、5月27日にアートディレクターの世継恭規氏と再婚したことを発表。出会って10日ほどでのスピード婚であることを明かし、話題を呼んだ。