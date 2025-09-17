◇パ・リーグ オリックス―ロッテ（2025年9月17日 京セラD）

2022年に再旗揚げした大阪府を拠点に活動する地域密着型プロレス団体「大阪プロレス」による、特別始球式が行われた。

代表取締役社長で現役レスラーのゼウスをはじめ、ブラックバファロー、タイガースマスクら計7人のレスラーが登場。リングアナウンサーとレフェリーも参加し、「なにわのバトルエンターテインメント」として始球式の座をかけてバトル開始。逆水平チョップをさく裂させるなど、他のレスラーを圧倒したゼウスが勝ち取った。

マウンドに上がったゼウスは、打者役の渡部の頭上を越えるノーバウンド投球。「バッターを狙ったわけじゃないんですよ。プロレスラーが投げた球やから、やっぱり攻撃的になりましたね」と振り返ったゼウスは、「あのまま乱闘してほしかったな。こっちの方が人数多いからね（笑い）。けど、（ベンチから）全員来られたらちょっとヤバいですけど。投げた感想としては、マジで気持ちよかったです」と豪快に笑った。最後は「いい戦いを続けていって、走り抜けて戦い抜いてほしい」と、オリックスにエールを送った。