全日本プロレス２３日の立川立飛大会で３冠ヘビー級王者・斉藤ジュン（３８）に挑戦する王道トーナメント（Ｔ）覇者の宮原健斗（３６）が意気込みを語った。

決勝戦（１５日・後楽園ホール）で本田竜輝に勝利し、３度目の優勝を果たした宮原はジュンに挑戦表明。３年ぶり７度目の戴冠を射程にとらえた。

１７日に都内で行われた会見で宮原は「僕たち全日本プロレスのレスラーは、リング上で戦うことで前に進み続けます。全日本プロレス最高峰の戦い、王者ＶＳ覇者をやろうじゃねえか。俺はこの３冠ベルトを一日たりとも忘れたことはない。このベルトが宮原健斗をプロレスラーとして奮い立たせてくれる。９月２３日に夢空間をファンの皆さまも一緒に作っていってほしい。その日必ず３冠チャンピオンになります」と鼻息を荒くした。

ジュンとの３冠戦は３月の大田区大会以来２度目となる。「間違いなく、近年プロレスというワードを知らない人たちに広げてきた一人だと思っている。スーパースター（宮原）とこのベルトを懸けるのにふさわしい相手だ」と語った。

これまでに６度の戴冠を果たした宮原は２０２２年９月以来ベルトから遠ざかっている。「数年前までは宮原健斗独走なんて言われている時代もありましたけど、やっぱり時代は動く。僕のベルト姿を知らない人も多い。スター選手がこの全日本に何人も現れているっていう状況が、一番の要因なんですけど」と現状を分析。「斉藤ジュンの言葉を借りれば、『時は来た』という感じです」と至宝奪取を誓っていた。