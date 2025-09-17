アパート経営で月20万円の“家賃滞納”が発生…結局赤字に。土地活用のつもりがトラブルで損しないための対策とは？
家賃滞納が毎月20万円発生したら何が起こるのか？
「家賃滞納20万円」とは、たとえば4部屋の家賃がそれぞれ5万円ずつ滞っている状況を指します。この収入減は、アパートローン返済・修繕積立金・固定資産税・管理会社報酬などの支出を賄ううえで大きな穴となります。
赤字になれば、運用資金の補填が必要となり、最悪の場合はローンの滞納や銀行への返済遅延にもつながります。さらに、滞納が続くと空室発生＋原状回復費用がかかるため、「入居者が居るが収入が入らない＝機会損失」が発生します。
実際どれくらいの損失があるのか
月20万円の滞納が続くと、表1のようなコストが上乗せされる形で損失が広がります。
表1
※筆者作成
これらを合算すると、月20万円の滞納が1年続いた場合、数百万円規模での損失となり得ることが分かります。
土地活用としてのアパート経営で損をしないための未然対策
家賃滞納をゼロにすることは難しいかもしれませんが、以下のような対策を講じることでリスクを大きく下げる可能性があります。
・入居者審査の強化
収入証明・勤務先・信用情報・過去の賃貸履歴などを確認し、支払能力が確かな人を選ぶ。
・契約内容の明文化
支払い期日・遅延時の利息・催促のステップ・解約・明け渡しの条件を契約書に詳細に記載する。
・家賃保証会社の利用・保証人の設定
保証会社を必須にするか、信頼できる連帯保証人をつけてもらうことで回収可能性を高める。
・支払い方法の改善と自動化
銀行自動引き落とし・クレジットカード払いやオンライン決済の導入で、支払い忘れや振込忘れを防止。
迅速に行動に移すことが肝心
家賃の滞納が発覚してから対応が遅れるほど、問題は拡大します。以下は、滞納発生後に取るべき主要なステップです。
・最初の1週間以内に連絡を取り（電話・文書）、いつまでに払えるかを確認する
・催促状・内容証明を用いて公式な督促を行う
・支払計画の再交渉や分割払いの提案も視野に入れる
・必要であれば契約解除・明け渡し請求を含む法的手続きに着手
法律と判例を参考にすることが重要で、感情的な対応は逆に法律違反に繋がる可能性もあるので注意が必要です。法律に則った手順を踏むため、不動産管理会社・弁護士への相談を早めに行うことをおすすめします。
契約書・保証関連で絶対に押さえておきたい注意点
契約書や保証制度に不備があると、滞納が起きたときに対応できないことが少なくありません。以下のような点を契約段階で確実に盛り込んでおきましょう。
・支払期日・振込先・遅延時の加算利息または違約金の具体的な額
・支払がない場合の解約条項（何ヶ月滞納で解除できるか）
・明け渡しを求める手順と費用負担など
・連帯保証人の属性・責任範囲・保証会社の利用可能性
明文化・証拠を残すことが後のトラブル防止につながります。
まとめ
アパート経営を土地活用の手段と考えるなら、家賃滞納のようなリスクを軽く見てはなりません。滞納が月に20万円規模になると、赤字に転落する可能性が高く、ローン返済や維持管理で資金を圧迫します。
上で紹介した「入居審査の強化」「契約書の明文化」「保証利用」「支払い方法の改善」「管理体制の見直し」「迅速対応」の各対策を導入することで、損失を最小限に抑え、土地活用を成功させることが可能です。問題が起きてから焦るのではなく、始める前に準備をしておきましょう。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー