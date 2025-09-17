「ポケモンZA」「カービィのエアライダー」が一足早くプレイできる！ 「Nintendo Live 2025 TOKYO」の体験内容公開
【Nintendo Live 2025 TOKYO】 会期：10月4日・5日（10時～18時） 会場：東京ビッグサイト（南1・2ホール）
任天堂は、10月4日・5日に開催するイベント「Nintendo Live 2025 TOKYO」特設サイトを更新した。
「Nintendo Live 2025 TOKYO」は、「マリオカート ワールド」や「スプラトゥーン3」のゲーム大会のほか、世界各地から招待するプレーヤー同士が競うステージイベント「マリオカート ワールド: Invitational 2025」、Nintendo Switch 2 のゲーム体験などが楽しめるイベント。
本日9月17日に特設サイトが更新され、ゲーム体験、フォトスポット・展示、お子さま向けエリアの内容が追加公開された。
ゲーム体験では「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」、「カービィのエアライダー」、「スーパーマリオギャラクシー ＋ スーパーマリオギャラクシー 2」といった、今後発売予定の新作ゲームをひと足早くプレイ可能。
また、フォトスポット・展示の項目では、長年マリオの声優を務めてきたチャールズ・マーティネーさんが来日し、一緒に記念撮影ができるミート&グリートが実施されることも案内されている。
そのほか、「スーパーマリオブラザーズ」40周年を記念した展示や、お子さま向けの商品シリーズ「マイマリオ」のブースなども用意される。
