【Nintendo Live 2025 TOKYO】 会期：10月4日・5日（10時～18時） 会場：東京ビッグサイト（南1・2ホール）

任天堂は、10月4日・5日に開催するイベント「Nintendo Live 2025 TOKYO」特設サイトを更新した。

「Nintendo Live 2025 TOKYO」は、「マリオカート ワールド」や「スプラトゥーン3」のゲーム大会のほか、世界各地から招待するプレーヤー同士が競うステージイベント「マリオカート ワールド: Invitational 2025」、Nintendo Switch 2 のゲーム体験などが楽しめるイベント。

本日9月17日に特設サイトが更新され、ゲーム体験、フォトスポット・展示、お子さま向けエリアの内容が追加公開された。

ゲーム体験では「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」、「カービィのエアライダー」、「スーパーマリオギャラクシー ＋ スーパーマリオギャラクシー 2」といった、今後発売予定の新作ゲームをひと足早くプレイ可能。

また、フォトスポット・展示の項目では、長年マリオの声優を務めてきたチャールズ・マーティネーさんが来日し、一緒に記念撮影ができるミート&グリートが実施されることも案内されている。

そのほか、「スーパーマリオブラザーズ」40周年を記念した展示や、お子さま向けの商品シリーズ「マイマリオ」のブースなども用意される。

