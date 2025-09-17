ATEEZ、来日ショーケース開催 東京ドーム公演実現に意欲・歌唱難しかった新曲とは「以前の僕の性格を捨ててワイルドに」
【モデルプレス＝2025/09/17】8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）が17日、都内にてATEEZ JAPAN 2ND FULL ALBUM 「Ashes to Light」発売記念ショーケースを開催。東京ドーム公演の実現に意欲を見せた。
【写真】ATEEZ、来日ショーケースでファンに急接近
ショーケースではまず、ATEEZの8人がシルエットの状態でステージに登場。幕が下りて1曲目の「Ash」のパフォーマンスをスタートさせた。「Ash」を終えるとトークタイムに。HONGJOONG（ホンジュン）は「本当に久しぶりに聞いていただくフルアルバムになります」といい、「（ファンへの）プレゼントになるようなアルバムにしたいなと思って準備しました」とアルバムに込めた思いを言葉にした。
SEONGHWA（ソンファ）は「このアルバムを準備しているときに、本当に1曲1曲に心血を注いで頑張りました」と話し「（収録の9曲）それぞれが大切な曲になりました」「みなさんにプレゼントしたいという気持ちが強かったです」という。アルバム制作で苦労したことが話題に挙がると、YEOSANG（ヨサン）は「収録曲の中に『FACE』という曲があるのですが」と紹介。「以前の僕の性格を捨ててワイルドに、そして自由な感じで歌わなければいけなかったので、それがとても難しかったです。ですが、こだわりながらレコーディングしました」と具体的に苦労した点を紹介した。
今後の目標を尋ねられると、MINGI（ミンギ）は「東京ドームに行きましょう！」とファンに呼びかけ、東京ドーム公演の実現に意欲を見せた。トークのあと、ミニゲームを挟んで2曲目の「Crescendo」と3曲目の「FACE」を披露。「FACE」ではメンバーたちがステージから降り、客席の間を歩きながらパフォーマンスを行いファンを熱狂させた。（modelpress編集部）
M1 Ash
M2 Crescendo
M3 FACE
◆ATEEZ、東京ドーム公演に意欲
◆ATEEZセットリスト
