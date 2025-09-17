LE SSERAFIM、『CRAZY』が米・英チャートに再ランクイン！“逆走ヒット”継続中

LE SSERAFIMの楽曲『CRAZY』が、“逆走ヒット”の新たな記録を刻んでいる。

2024年8月にリリースされたLE SSERAFIMの4thミニアルバム『CRAZY』が、9月16日（現地時間）に発表された米ビルボードの最新チャート（9月20日付）に再登場した。リリースから1年が経過したタイミングで「World Albums」チャート23位にランクインし、注目を集めている。リリース当初に同チャートで1位を記録して以来、通算37回目のランクインとなった。

『CRAZY』の人気はイギリスでも確認できる。1週間のCD・アナログ盤などの実物販売を基準にした「オフィシャルフィジカルシングルチャート」で、今年1月に続き再ランクインを果たした。9月12日発表の最新チャートでは55位にランクインし、再び“逆走ヒット”の兆しを見せている。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

現在開催中の北米ツアーが人気をさらに加速させている。各公演ではイントロから大歓声が巻き起こり、歌詞に合わせて観客の大合唱が響き渡る。『CRAZY』はリリース当初から特に海外で反響が大きかったが、1年経った今もライブで真価を発揮している。

『CRAZY』はEDMをベースにしたハウスジャンルの楽曲で、誰もが一度は経験する“心躍る瞬間”を表現し、強い共感を呼んでいる。LE SSERAFIMはこの曲で、米ビルボードのメインソングチャート「ホット100」と、英オフィシャルチャート「シングルトップ100」に同時ランクインする快挙を成し遂げた。

なお、LE SSERAFIMは9月18日（日本時間）に、シアトルのクライメット・プレッジ・アリーナで公演を開催する。すでに全席完売を記録しており、大きな期待を集めている。続いて、ラスベガス、メキシコシティで北米ツアーを続ける。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。