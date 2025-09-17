「今日好き」雨宮由乙花「いつもより少し暗め」秋色ヘアカラーに絶賛集まる
【モデルプレス＝2025/09/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していたゆずはこと雨宮由乙花が17日、自身のInstagramを更新。新しい秋色ヘアカラーにイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加美女、ヘアカラーチェンジで印象ガラリ
雨宮は「新色ブラウン 透明感ある秋カラーにしてもらた」とヘアカラーチェンジについて報告。「いつもより少し暗めで色落ちをめちゃくちゃ楽しんでます」と新しい髪色への満足感を表現している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「似合いすぎ」「秋らしくて素敵」「髪色綺麗」「イメチェン成功」「参考になる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。由乙花は6度出演し、雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルとしても活動している。(modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」参加美女、ヘアカラーチェンジで印象ガラリ
◆「今日好き」雨宮由乙花、透明感ある秋色ヘアカラーを披露
雨宮は「新色ブラウン 透明感ある秋カラーにしてもらた」とヘアカラーチェンジについて報告。「いつもより少し暗めで色落ちをめちゃくちゃ楽しんでます」と新しい髪色への満足感を表現している。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。由乙花は6度出演し、雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルとしても活動している。(modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】