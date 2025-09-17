くれまぐUraN、夫・あさひとの記念日ショット公開「リアルプリンセス」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/17】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとのUraNが9月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫で動画クリエイターのあさひとの記念日ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】UraN「リアルプリンセス」夫とのドレスアップショット
UraNは「Happy 6th anniversary」と記念日を報告。ピンクのドレス姿のUraNと、シャツにサスペンダーを合わせたあさひが仲睦まじく並んで座っている姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「素敵な夫婦」「リアルプリンセス」「仲良し」「可愛すぎる」「おめでとう」「ずっと幸せでいて」といったコメントが寄せられている。
2人は、2023年1月31日に結婚とUraNの第1子妊娠を発表。2023年3月に第1子となる女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】UraN「リアルプリンセス」夫とのドレスアップショット
◆くれまぐUraN、夫・あさひとの記念日ショットを披露
UraNは「Happy 6th anniversary」と記念日を報告。ピンクのドレス姿のUraNと、シャツにサスペンダーを合わせたあさひが仲睦まじく並んで座っている姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「素敵な夫婦」「リアルプリンセス」「仲良し」「可愛すぎる」「おめでとう」「ずっと幸せでいて」といったコメントが寄せられている。
2人は、2023年1月31日に結婚とUraNの第1子妊娠を発表。2023年3月に第1子となる女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】