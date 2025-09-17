乙葉（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/17】タレントの乙葉が17日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿で秋色ファッションを披露した。

◆乙葉、ノースリーブ姿を披露


乙葉は「涼しげなトップスですが、ブラウンカラーで一気に秋色に」とコメントし、ノースリーブ姿でほっそりとした腕が際立つ姿を公開した。

この投稿に、ファンからは「いつまでも綺麗」「変わらない可愛さ」「美しすぎる」「お似合いです」「理想の女性」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

