ENHYPEN・ソンフン、“恋人感”満載の佇まいに絶賛の声「ずるいよ」「好きが詰まっている」【PHOTO】

ボーイズグループENHYPENのメンバー、ソンフンがクールなファッションを公開した。

【写真】ソンフン、"爆イケオーラ"全開のビジュアル

最近、ソンフンはENHYPENの公式インスタグラムを更新。

キャプションには「tbt（思い出）」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、イギリス・マンチェスターで撮影されたものである。去る8月25日、ENHYPENはマンチェスターでワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN EUROPE」を開催した。

（写真＝ENHYPEN公式Instagram）ソンフン

写真のなかのソンフンは、アメリカのドラマ『フレンズ』のプリントが施されたスウェットにジーンズを着用。黒いキャップにサングラスまで合わせ、カジュアルなファッションを完成させた。道に立って自然なポーズを取っているだけなのに、様になっている。

投稿を目にしたファンからは、「全部に好きがつまっている」「ほんとずるいよ」「息するのを忘れた」といった反応が寄せられていた。

なお、ソンフンが所属するENHYPENは現在もワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」を開催中だ、10月24〜26日、ソウル・KSPO DOMEでフィナーレを迎える予定だ。

◇SUNGHOON（ソンフン） プロフィール

2002年12月8日生まれ。本名パク・ソンフン。CJ ENMとBig Hitエンターテインメントが設立した合併法人BELIFT LABによるオーディションプログラム『I-LAND』に出演し、2020年11月にENHYPENのメンバーとしてデビューした。同番組出演以前はBig Hitエンターテインメントに練習生として所属しており、フィギュアスケート選手出身という異色な経歴を持つ。選手として活動した当時から端正なビジュアルに定評があっただけでなく、『I-LAND』放送当時は「スポーツの経験からなのか、毎日着実に成長している」と地道な努力が称賛されることもあった。