BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts レゼ」と「S.H.Figuarts ボム」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月18日16時より予約受付を開始する。

本商品は劇場版「チェンソーマン レゼ篇」に登場するキャラクター「レゼ」と「ボム」をアクションフィギュア化したもの。

S.H.Figuarts レゼ

9月18日16時より予約開始

2026年4月 発送予定

価格：8,800円

劇中に登場する謎めく少女レゼを立体化し、柔らかな表情や衣装造形も細かく造形されている。

また、交換用手首や交換用顔パーツが付属。また、追加の表情パーツやオプションパーツも後日公開を予定している。

S.H.Figuarts ボム

9月18日16時より予約開始

2026年5月 発送予定

価格：9,900円

ボムの特徴である女性的なシルエットはそのままに、熱く激しいアクションが楽しめる可動ギミックを搭載。

特徴的な頭部は閉口パーツの他、開口フェイスパーツも付属。胸部と腹部のジョイントを取り入れった構造によりひねり・反りの可動ができる。そして、腹部の衣装も可動し、空中での戦闘シーンや印象的な爆破モーションも再現できる。

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社