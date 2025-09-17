劇場版「チェンソーマン レゼ篇」よりレゼとボムがS.H.Figuartsで立体化。プレバンにて9月18日より予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts レゼ」と「S.H.Figuarts ボム」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月18日16時より予約受付を開始する。
本商品は劇場版「チェンソーマン レゼ篇」に登場するキャラクター「レゼ」と「ボム」をアクションフィギュア化したもの。
S.H.Figuarts レゼ
9月18日16時より予約開始
2026年4月 発送予定
価格：8,800円
劇中に登場する謎めく少女レゼを立体化し、柔らかな表情や衣装造形も細かく造形されている。
また、交換用手首や交換用顔パーツが付属。また、追加の表情パーツやオプションパーツも後日公開を予定している。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) September 17, 2025
劇場版『#チェンソーマン レゼ篇』より
「S.H.Figuarts レゼ」の詳細公開！
📌https://t.co/0G0iEiVgVx
「レゼ」の魅力を多彩なパーツで表現！デンジとのシーンも再現可能。
魂ウェブ商店にて9月18日16時より予約受付開始！#t_shf #chainsawman pic.twitter.com/g6duNymYlL
S.H.Figuarts ボム
9月18日16時より予約開始
2026年5月 発送予定
価格：9,900円
ボムの特徴である女性的なシルエットはそのままに、熱く激しいアクションが楽しめる可動ギミックを搭載。
特徴的な頭部は閉口パーツの他、開口フェイスパーツも付属。胸部と腹部のジョイントを取り入れった構造によりひねり・反りの可動ができる。そして、腹部の衣装も可動し、空中での戦闘シーンや印象的な爆破モーションも再現できる。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) September 17, 2025
劇場版『#チェンソーマン レゼ篇』より
「S.H.Figuarts ボム」の詳細公開！
📌https://t.co/kiz34710TX
シルエットはそのままに、熱く激しいアクションが楽しめる可動ギミックで映画の興奮を再現！
魂ウェブ商店にて9月18日16時より予約受付開始！#t_shf #chainsawman pic.twitter.com/D8LCPTpgBx
(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社