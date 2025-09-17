◇MLB フィリーズ 9-6 ドジャース(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が、2年連続第50号ホームランを達成。試合後にはこの記録やナ・リーグ本塁打王争いについて語りました。

大谷選手はこの日の試合に「1番・投手兼DH」で投打二刀流出場。投手として5回ノーヒットの快投を見せると、8回の第4打席には豪快なホームランを放ちました。ライトスタンドへ打った瞬間確信の一発で、メジャー史上6人目の2年連続50本塁打を達成。ナ・リーグの本塁打王争いでは、トップを走るフィリーズのカイル・シュワバー選手と3本差に迫りました。

大谷選手は試合後、本塁打王争いについて「全然何も感じてはいないですかね。1打席でも多く良いアットバット(打席)を作りたいなというだけなので。チームの順位はいろいろありますけど、まず自分のコントロールできるところをまず第一に考えて1日1日頑張りたいなと思っています」とコメント。ナ・リーグ西地区首位争いを演じているチームにも言及しつつ、自らの仕事に集中する姿勢を示しました。

50号についての思いを聞かれると「もちろん到達できるということは、それだけチームが勝つ確率が高くなると思う。ホームランもそうですし、フォアボールをしっかり取るというのもまた大事な1番の仕事だと思う。“状況によって”が大事かなと思います」と、あくまでチームの勝利のためのバッティングを心がけることを語ります。

今季の状態については「凄い調子がいい時期だなみたいなのが、あまりなくここまできている感じ。調子が悪い時に逆に言えばそれなりの打席を送れていたのもそうだと思う。いい状態をポストシーズンに向けて合わせられれば最高なんじゃないかなと思います」と語り、10月以降の戦いにも目を向けました。