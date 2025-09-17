読売３３３終値、３１７円安の４万５１５円…５営業日ぶり値下がり

１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３１７円４２銭（０・７８％）安の４万５１５円４２銭だった。

５営業日ぶりに値下がりした。

３３３銘柄のうち、２４０銘柄（約７２％）が下落した。

前日の米株式市場で、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が公表されるのを前に様子見姿勢が強まり、主要な株価指数が小幅に下落した。東京市場でも、半導体関連を含む電機株や電力・ガス、化学など幅広い銘柄で売りが優勢だった。

個別銘柄の下落率では、半導体を載せる「ＩＣパッケージ基板」を手がけるイビデンの５・５８％が最大で、ソシオネクスト（４・８５％）、三井金属鉱業（４・６７％）と続いた。

上昇率では、半導体製造装置のＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（５・６０％）、東京エレクトロン（５・３７％）、ＴＤＫ（３・５１％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１１１円８９銭（０・２５％）安の４万４７９０円３８銭だった。５営業日ぶりに値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２２・５３ポイント（０・７１％）低い３１４５・８３。