Ä«ÆüÆà±û¡¢¥°¥¢¥à¤Î¥×¡¼¥ë¤òËÙÅÄ°«¤ÈËþµÊ¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«ÆüÆà±û¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËÙÅÄ°«¡Ê32¡Ë¤È¥°¥¢¥à¤Î¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ«ÆüÆà±û¤ÈËÙÅÄ°«¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÈË¬¤ì¤¿³¤¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿Ä«Æü¡£13Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥±¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿GUAM¡¡ºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÀ¸³è¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë!?¡×¤Ç¥°¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢³¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥°¥¢¥à¤Î¥×¡¼¥ë¤òËÙÅÄ°«¤ÈËþµÊ
¡¡16Æü¤â¡ÖGUAM¤Î»×¤¤½Ð ³¤¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤Æ¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Á ¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÎËÙÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÉâÎØ¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë