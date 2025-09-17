X JAPAN・YOSHIKIさんがＳＮＳを更新。

自身が取り組んでいる仕事について綴りました。



YOSHIKIさんは「誰も信じないとおもうけど...!」と、投稿。



続けて「Yoshikiは現在、クラシック、EDM、ロックという3つの異なるジャンルで新しいアルバムを制作しています。」と、報告しました。







この投稿にファンからは「信じてますよー いつも想像の上の上の上の上をいく素晴らしい曲を聴けるのを楽しみに待ってます」・「YOSHIKIさん YOSHIKIさんだから信じられるんです 納得いくまで制作し、然るべきタイミングで世に放ってください 素晴らしい音源を聴ける日を楽しみに待っています」・「すごい 満足いくまでガンガンやってください」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】