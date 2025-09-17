ラディアンヌの新作♡理想を叶えるブラトップがリニューアル登場

「ラクさは欲しいけど、シルエットは妥協したくない」。そんな女性たちの声に応えるように、ラディアンヌの大人気シリーズ「オールインワンブラトップ」がリニューアルしました。累計30万枚以上売れた実績を誇るアイテムが、さらに快適性と補正力を兼ね備えて新登場。日常はもちろん、仕事や休日スタイルにも寄り添い、もっと自分らしく過ごせるインナーへと進化しました。

理想を叶えるブラトップの進化

ラディアンヌが手がける「オールインワンブラトップ リブフィットタンク/キャミソール」は、従来品の補正力をそのままに、さらに快適さを追求した1枚。

寄せ上げクリップパッドで自然にバストを寄せ上げ、すっきりしたラインをキープ。シンプルなデザインだから「見えても恥ずかしくない」のも嬉しいポイントです。

インナーとしてはもちろん、1枚で着てもサマになる万能アイテムです♡

毎日着たくなる快適な着心地

新しく採用されたさらっとした生地感で、オールシーズン快適に着用可能。真夏も涼しく過ごせる軽やかさが魅力です。

補正力がしっかりあるのに苦しさを感じにくく、仕事中からオフタイムまで自然にフィット。

フィッティングモニターからも「生地の肌触りに感動した」「価格に驚いた」と好評の声が多数寄せられています♪

サイズ・価格・カラーバリエーション

今回の新作は、タンクトップとスパゲッティキャミソールの2タイプ展開。価格はお手頃な2,980円（税込）。サイズはS～XLまで対応し、幅広い体型やバストタイプの方にフィットします。

カラー展開は、ブラック・グレージュ・ホワイトなどベーシックで着回しやすいラインナップ。どんなファッションにも合わせやすく、毎日のおしゃれをさりげなくサポートしてくれるアイテムです。

毎日をもっとラクに、美しく♡

ラクさを求めながらも、補正力を諦めたくない女性の心に寄り添って進化したラディアンヌの「オールインワンブラトップ」。

累計30万枚の信頼と実績に加え、さらに快適にリニューアルされた新作は、きっとあなたの新しい定番になるはずです。毎日のインナーに迷ったら、“これがいい”と思える1枚をぜひ体感してみてください。