関東地方 あす（１８日）昼前から大気の状態が不安定に

気象庁によりますと、関東地方では、１８日午後は、低い土地や地下施設の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒するよう呼びかけています。

【画像をみる】3時間ごとの雨と風のシミレーション 17日昼ごろから大気の状態が不安定に

［気象概況］（9月17日午後4時19分発表）

前線が華中から朝鮮半島や日本海を通って東北地方にのびています。この前線は、１７日は東北地方から日本海を南下し、１８日は関東甲信地方を南下する見込みです。

関東甲信地方では、１７日は前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や日中の気温上昇、１８日は上空の寒気の影響も加わり、１７日夜遅くにかけてと１８日昼前から夜遅くにかけては大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

［雨の予想］

関東甲信地方では、１８日昼過ぎから夜遅くにかけて雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があり、警報級の大雨となる所がある見込みです。

１８日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ５０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

１７日１８時から１８日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １００ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ７０ミリ

その後、１８日１８時から１９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ８０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ８０ミリ

［防災事項］

関東地方では、１８日の午後は、低い土地や地下施設の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。また、１７日夜遅くにかけてと１８日昼前から夜遅くにかけては落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。また、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

【その他 地域の気象情報】

・東海地方気象情報 （9月17日 午後4時1分発表）

・近畿地方気象情報 （9月17日 午後3時54分発表）

・中国地方気象情報 （9月17日 午後4時18分発表）

・九州北部地方（山口県を含む）気象情報 （9月17日午後3時55分発表）

・東北地方気象情報 （9月17日午後3時50分発表）

・北陸地方気象情報 （9月17日午後4時14分発表）

・四国地方気象情報（9月16日午後3時50分発表）

東海地方気象情報 （9月17日 午後４時1分発表）

東海地方では、１８日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

前線が朝鮮半島から日本海を通り、北日本にのびています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。前線は１８日にかけて本州付近を南下するため、東海地方では１８日夜遅くにかけて大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。



［防災事項］

竜巻などの激しい突風、落雷、降ひょう、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

近畿地方気象情報 （9月1７日 午後3時54分発表）

近畿地方では、１８日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

華中から朝鮮半島や日本海を通って東北地方にのびる前線が、１８日にかけて近畿地方を南下する見込みです。前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込むため、近畿地方では、引き続き１８日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。



［防災事項］

竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

中国地方気象情報（9月17日午後4時18分発表）

中国地方では、１８日夜遅くにかけて、浸水害や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。また、１８日夜のはじめ頃にかけて、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。

［気象概況］

日本海から東北地方にのびる前線が、１８日にかけて中国地方を南下する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、中国地方では、１８日夜のはじめ頃にかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達する見込みです。



［雨の予想］

中国地方では、１８日昼過ぎにかけて、局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。雨雲が現在の予想よりも発達した場合や停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。



１７日から１８日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

山陽 ４０ミリ

山陰 ４０ミリ



１７日１８時から１８日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山陽 ８０ミリ

山陰 １００ミリ



［防災事項］

浸水害、河川の増水、土砂災害に十分注意してください。

竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

九州北部地方（山口県を含む）気象情報 （9月17日午後3時55分発表）

九州北部地方では、１８日夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また、１８日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］

朝鮮半島にある前線が１８日にかけて九州北部地方へ南下し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、引き続き九州北部地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



このため九州北部地方では、１８日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨となるおそれがあります。雨雲が予想以上に発達した場合や雨雲が同じ所に停滞した場合、警報級の大雨となるおそれがあります。また、１８日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［雨の予想］

１７日から１８日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

山口県 ６０ミリ

福岡県 ５０ミリ

佐賀県 ５０ミリ

１７日１８時から１８日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山口県 １２０ミリ

福岡県 １００ミリ

佐賀県 １２０ミリ



［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

東北地方気象情報 （9月17日午後3時50分発表）

東北地方では、１８日明け方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、１８日夕方にかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線が華中から日本海を通って、東北地方にのびています。前線は、１８日にかけて、東日本に南下するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方は大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。



このため、東北地方では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。



［雨の予想］

１７日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ３０ミリ

東北太平洋側 ３０ミリ



１８日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ



１７日１８時から１８日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ８０ミリ

東北太平洋側 ８０ミリ



［防災事項］

東北地方では、これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。１８日明け方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。



また、東北地方では、１８日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

北陸地方気象情報 （9月17日午後4時14分発表）

北陸地方では、１８日明け方から夜のはじめ頃にかけて土砂災害に警戒してください。１８日にかけて低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

１８日にかけて前線が日本海を南下し、北陸地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、北陸地方では大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

１７日に予想される１時間降水量は多い所で、

新潟県 ３０ミリ

富山県 ３０ミリ

石川県 ３０ミリ

福井県 ２０ミリ



１８日に予想される１時間降水量は多い所で、

新潟県 ４０ミリ

富山県 ４０ミリ

石川県 ４０ミリ

福井県 ３０ミリ



１７日１８時から１８日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

新潟県 １２０ミリ

富山県 １００ミリ

石川県 １２０ミリ

福井県 ８０ミリ



［防災事項］

北陸地方では、１８日明け方から夜のはじめ頃にかけて土砂災害に警戒してください。１８日にかけて低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。



発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

四国地方気象情報（9月16日午後３時５０分発表）

四国地方では、１８日夜遅くにかけて、落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

朝鮮半島から日本海にのびる前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込み、四国地方では大気の状態が非常に不安定となっています。この前線が１８日に四国地方を南下するため、引き続き四国地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



［防災事項］

落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、屋外活動に注意してください。

