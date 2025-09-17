23ºÐ¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼à¿²µ¯¤¤¹¤Ã¤Ô¤óá¤¢¤¯¤Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþ¤·¤¯åºÎï¡×¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¡Ä¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×
´éÌÌ¥¢¥Ã¥×¤Î¿²µ¯¤»Ñ¤â
¡¡TBS¤Î±ºÌî²êÎÉ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(23)¤¬¸ø³«¤·¤¿¿²µ¯¤¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ä¤¢¤¯¤Ó»Ñ¤ÎÆ°²è¤Ë¡¢È¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤âË»¤·¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¸áÁ°8»þ¤Ëµ¯¾²¤·¡¢¿¼Ìë2»þ²á¤®¤Þ¤ÇÆ¯¤¯1Æü¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£´éÌÌ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤¯¤Ó¤ä¡¢¿²µ¯¤¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö2»þÈ¾¤Þ¤Ç»Å»ö¤«¡×¡ÖÏ«Æ¯»þ´ÖŽ¥Ž¥Ž¥¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÈþ¤·¤¯åºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ºÌî¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯Æþ¼Ò¡£Æ±¶É¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¤Ï¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£